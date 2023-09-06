«Гостеприимная республика»: В Бурятию приехал представитель фонда «Защитники Отечества»

Александр Григорьев высоко оценил работу его местного филиала и медучреждений









Александр Григорьев уже посетил республиканский филиал «Защитников Отечества», клинический госпиталь для ветеранов войн, центр Восточной медицины, местное протезно-ортопедическое предприятие и адаптивно-спортивную школу РБ, а также ряд медучреждений, оказывающим помощь участникам спецоперации. Кроме того, он пообщался с ветеранами и обсудил актуальные вопросы социальной политики с зампредом правительства РБ Евгенией Лудуповой.



Начальник управления медицинской поддержки фонда высоко оценил работу его местного отделения и учреждений здравоохранения.



- Социальные координаторы сопровождают семьи ветеранов и погибших в ходе СВО, оказывают необходимую консультативную и правовую помощь, помогают с оформлением необходимых медицинских документов, направлением на санаторно-курортное лечение, прохождением медицинской реабилитации и в других вопросах, – рассказал Александр Григорьев.



Кроме того, сотрудники фонда организуют досуговые мероприятия и различные мастер-классы в филиале организации и в районах.



- Бурятия – очень хорошая, гостеприимная республика. Все сотрудники медицинских и других учреждений с душой подходят к оказанию той или иной помощи, вкладывают в это душу и к каждому обратившемуся относятся так, как, наверное, хотели бы, чтобы относились к ним самим, – отметил Александр Григорьев.



По словам Евгении Лудуповой, сейчас с участниками СВО и их семьями выстраивают комплексное взаимодействие.



- Филиал госфонда в Бурятии работает уже три месяца. Его деятельность набирает обороты и мы будем её совершенствовать. В каждом районе есть социальный координатор. Очень важно, чтобы каждой семье уделяли внимание и вовремя оказывали необходимую помощь, – подчеркнула зампред правительства по социальным вопросам. – Мы всё обсудили, проанализировали и увидели, что ещё необходимо сделать для улучшения работы. Изучили и положительный опыт, который можно тиражировать по всей России. Ждём всех в нашем филиале фонда «Защитники Отечества».