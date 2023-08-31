31 августа

30 августа

Популярное

Жителей Бурятии припугнули скорым наступлением сезона ОРВИ

Жителей Бурятии припугнули скорым наступлением сезона ОРВИ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Год назад она активизировалась раньше обычного

В Бурятии стартовала подготовка к вакцинации от гриппа. Подъём заболеваемости им и ОРВИ начинается осенью и, чтобы снизить риск заражения, жителей республики призвать привиться от них заранее.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев напомнил, что в прошлом году сезон ОРВИ, причём с превышением эпидпорога, начался уже в августе

- Кроме того, мы отмечали высокий уровень заболеваемости гриппом с превышением показателей предыдущего года. Чтобы защитить себя в этот эпидсезон, важно пройти вакцинацию и желательно до того, как вирус начнёт распространяться, чтобы иммунитет успел сформироваться, – подчеркнул главный санврач Бурятии.

В республику в этот раз завезли отечественные вакцины – «Совигрипп» и «Ультрикс-квадри».

- Они абсолютно безопасны и, самое главное, содержат актуальные штаммы вируса, – добавил глава Роспотребнадзора.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, прививать от гриппа нужно детей в возрасте от шести месяцев, школьников, студентов ссузов и вузов, работников медицинских и образовательных организаций и соцучреждений, социальной отрасли, сферы ЖКХ и транспорта, МФЦ, вахтовиков, работников правоохранительных и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу, муниципальных и госслужащих, беременных, пенсионеров, призывников и людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, пройти вакцинацию важно работникам предприятий птицеводства и свиноводства, сотрудникам зоопарков, контактирующих с птицами, а также персоналу и постояльцам интернатов и других социальных учреждений.
грипп ОРВИ Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии жителей села возмутило внезапное исчезновение лавочек
В Бурятии жителей села возмутило внезапное исчезновение лавочек
Общество, 31.08.2023
Власти пообещали вернуть их на место сразу после ремонта
Жителей Бурятии припугнули скорым наступлением сезона ОРВИ
Жителей Бурятии припугнули скорым наступлением сезона ОРВИ
Общество, 31.08.2023
Год назад она активизировалась раньше обычного
На севере Бурятии отремонтируют мост на 53 с лишним миллиона
На севере Бурятии отремонтируют мост на 53 с лишним миллиона
Общество, 31.08.2023
Переправа через реку Полувананда появилась почти 40 лет назад
В Бурятии сотрудники прокуратуры помогли детям собраться в школу
В Бурятии сотрудники прокуратуры помогли детям собраться в школу
Общество, 31.08.2023
Они приняли участие в ежегодной благотворительной акции  
В Бурятии двух 9-летних девочек едва не забрали в исправительный центр из-за мобильников
В Бурятии двух 9-летних девочек едва не забрали в исправительный центр из-за мобильников
Общество, 31.08.2023
Школьниц хотели поместить к малолетним правонарушителям
Учреждения культуры Бурятии призывают побороться за звание лучших в стране
Учреждения культуры Бурятии призывают побороться за звание лучших в стране
Общество, 31.08.2023
Конкурс определит лидеров среди театров, музеев, домов культуры, библиотек
В Бурятии прокуратура добилась установки 44 дорожных знаков у школ и детсадов
В Бурятии прокуратура добилась установки 44 дорожных знаков у школ и детсадов
Общество, 31.08.2023
Глава Хоринского района получил представление прокуратуры
В Улан-Удэ предотвратили радиационную и биологическую угрозу
В Улан-Удэ предотвратили радиационную и биологическую угрозу
Общество, 31.08.2023
В столице Бурятии состоялись масштабные учения
Селенга в столице Бурятии опустилась ещё на 8 сантиметров
Селенга в столице Бурятии опустилась ещё на 8 сантиметров
Общество, 31.08.2023
Главный приток Байкала стремительно падает
В Бурятии из-за изменения русла реки размыло дорогу
В Бурятии из-за изменения русла реки размыло дорогу
Общество, 31.08.2023
Восстанавливать разрушенный участок трассы не будут
Аэропорт Улан-Удэ стал запасным аэродромом для рейсов в Иркутск
Аэропорт Улан-Удэ стал запасным аэродромом для рейсов в Иркутск
Общество, 31.08.2023
В областном центре Приангарья 31 августа туман
Фонд «Защитники Отечества» в Улан-Удэ теперь работает в выходные
Фонд «Защитники Отечества» в Улан-Удэ теперь работает в выходные
Общество, 31.08.2023
Не все успевали приехать в фонд в рабочие дни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^