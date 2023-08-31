Год назад она активизировалась раньше обычного
В Бурятии стартовала подготовка к вакцинации от гриппа. Подъём заболеваемости им и ОРВИ начинается осенью и, чтобы снизить риск заражения, жителей республики призвать привиться от них заранее.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев напомнил, что в прошлом году сезон ОРВИ, причём с превышением эпидпорога, начался уже в августе
- Кроме того, мы отмечали высокий уровень заболеваемости гриппом с превышением показателей предыдущего года. Чтобы защитить себя в этот эпидсезон, важно пройти вакцинацию и желательно до того, как вирус начнёт распространяться, чтобы иммунитет успел сформироваться, – подчеркнул главный санврач Бурятии.
В республику в этот раз завезли отечественные вакцины – «Совигрипп» и «Ультрикс-квадри».
- Они абсолютно безопасны и, самое главное, содержат актуальные штаммы вируса, – добавил глава Роспотребнадзора.
Согласно Национальному календарю профилактических прививок, прививать от гриппа нужно детей в возрасте от шести месяцев, школьников, студентов ссузов и вузов, работников медицинских и образовательных организаций и соцучреждений, социальной отрасли, сферы ЖКХ и транспорта, МФЦ, вахтовиков, работников правоохранительных и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу, муниципальных и госслужащих, беременных, пенсионеров, призывников и людей с хроническими заболеваниями.
Кроме того, пройти вакцинацию важно работникам предприятий птицеводства и свиноводства, сотрудникам зоопарков, контактирующих с птицами, а также персоналу и постояльцам интернатов и других социальных учреждений.
Жителей Бурятии припугнули скорым наступлением сезона ОРВИ
Общество, Фото:
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