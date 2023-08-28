От гриппа решили привить не менее 60% жителей Бурятии

Активная фаза вакцинации начнётся уже совсем скоро



В Бурятии с начала сентября начнётся активная фаза вакцинации против гриппа. На сегодняшний день в медицинские организации поступило свыше 450 тысяч ампул для детей и взрослых – этих доз хватит, чтобы привить 44% населения.



Всего же до конца ноября планируется привить 60% населения.



Традиционно в республике вакцинация будет бесплатной для определённых категорий граждан. Это дети, граждане старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, а также работники сфер образования, здравоохранения, торговли, транспорта, обслуживания и коммунальных предприятий.



Руководителей организаций призывают привить своих сотрудников для достижения высокого уровня коллективного иммунитета.



- Наши руководители будут связываться с вами. У нас большой перечень вакцинаций, которые мы сможем для вас подобрать. Часть вакцинации будет платной, но это совсем небольшая группа за счёт средств предприятий. Для самого гражданина вакцинация идёт бесплатная, - обратилась министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина пояснила, почему поставлена задача привить от гриппа именно 60% населения.



- Это не просто цифра взята с воздуха. Грипп проходит тяжело и осложнениями, особенно, для уязвимых групп населения. Максимальный же охват до 60% позволит обеспечить коллективный иммунитет против данной инфекции. Гражданам нужно своевременно провести вакцинацию от гриппа до сезонного подъёма, чтобы успел выработаться иммунитет, - подчеркнула она.



Прививочные кабинеты работают во всех медицинских организациях.



- Каждой медорганизации было дано указание сделать удобный прямой маршрут при обращении. Дополнительно будем создавать условия, чтобы вакцинация проходила без больших очередей. В первую очередь, в организованных коллективах с выездами на наши организации, школы и учреждения соцзащиты, - отметила Евгения Лудупова.



В прошлом году в республике было зарегистрировано свыше 800 лабораторно подтверждённых случаев гриппа. Это наивысший показатель за последние семь лет. По сравнению с 2021 годом число заболевших выросло более чем в пять раз.



Особенно специалисты призвали привиться от гриппа пожилых людей – они находятся в особой зоне риска.

