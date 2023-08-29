В Бурятии проходит неделя продвижения ЗОЖ среди детей

Не забывать о здоровом обрезе жизни также призывают родителей



В Бурятии стартовала неделя продвижения ЗОЖ среди детей. Она продлится до 3 сентября.



Ведение здорового образа жизни – важнейшее условие сохранения здоровья любого человека. К здоровью нужно относится бережно и сохранять его с детства. ЗОЖ для детей – один из главных факторов физического и нравственного развития, отмечают в министерстве здравоохранения Бурятии.



Здоровье важно поддерживать и укреплять. В этих целях детям и подросткам рекомендуется проходить профилактические осмотры и диспансеризацию для выявления заболеваний на ранних стадиях и своевременного начала лечения.



Крайне важно проводить с детьми и подростками беседы о важности ведения здорового образа жизни.



Основные принципы ЗОЖ среди детей: индивидуальный режим, полноценный сон 8-10 часов; прогулки вдали от загазованных и шумных улиц; использовать в рационе овощи, фрукты, зелень, молочные продукты, нежирное мясо; физические нагрузки полезны для укрепления мышц и костей.



Для каждого ребёнка примером и мотиватором являются его родители. Именно поэтому приучать детей к культуре ведения ЗОЖ нужно начинать с папы и мамы.



