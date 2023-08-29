29 августа

28 августа

Популярное

В Бурятии проходит неделя продвижения ЗОЖ среди детей

В Бурятии проходит неделя продвижения ЗОЖ среди детей
Общество,  Фото:pixabay.com.
Не забывать о здоровом обрезе жизни также призывают родителей

В Бурятии стартовала неделя продвижения ЗОЖ среди детей. Она продлится до 3 сентября.

Ведение здорового образа жизни – важнейшее условие сохранения здоровья любого человека. К здоровью нужно относится бережно и сохранять его с детства. ЗОЖ для детей – один из главных факторов физического и нравственного развития, отмечают в министерстве здравоохранения Бурятии.

Здоровье важно поддерживать и укреплять. В этих целях детям и подросткам рекомендуется проходить профилактические осмотры и диспансеризацию для выявления заболеваний на ранних стадиях и своевременного начала лечения.

Крайне важно проводить с детьми и подростками беседы о важности ведения здорового образа жизни.

Основные принципы ЗОЖ среди детей: индивидуальный режим, полноценный сон 8-10 часов; прогулки вдали от загазованных и шумных улиц; использовать в рационе овощи, фрукты, зелень, молочные продукты, нежирное мясо; физические нагрузки полезны для укрепления мышц и костей.

Для каждого ребёнка примером и мотиватором являются его родители. Именно поэтому приучать детей к культуре ведения ЗОЖ нужно начинать с папы и мамы.

ЗОЖ дети здравоохранение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоится XXVIII Книжный салон
В Улан-Удэ состоится XXVIII Книжный салон
Общество, 29.08.2023
Гостей мероприятия ждут презентации книг, встречи с писателями, книжная ярмарка, конкурсы и викторины
В Улан-Удэ пробегут «Кросс наций»
В Улан-Удэ пробегут «Кросс наций»
Общество, 29.08.2023
К забегам доступны шесть дистанций
В Забайкальском крае открыли этнокомплекс
В Забайкальском крае открыли этнокомплекс
Общество, 29.08.2023
Это самобытное бурятское поселение из пяти белоснежных юрт с внутренним убранством
Борцы Бурятии отправятся на соревнования в Якутию
Борцы Бурятии отправятся на соревнования в Якутию
Общество, 29.08.2023
Республику представят девять спортсменов 
Жители Иркутска отметят День Байкала
Жители Иркутска отметят День Байкала
Общество, 29.08.2023
Праздничные мероприятия пройдут на острове Юность
В Бурятии поздравили «золотую» пару
В Бурятии поздравили «золотую» пару
Общество, 29.08.2023
Михаил Николаевич и Любовь Чебухаевна прожили вместе 50 лет 
Новые учебники истории поступили в Бурятию
Новые учебники истории поступили в Бурятию
Общество, 29.08.2023
Ими будут обеспечены все школы республики
Прославленный пианист Денис Мацуев выступит в Улан-Удэ
Прославленный пианист Денис Мацуев выступит в Улан-Удэ
Общество, 29.08.2023
Концерт состоится в здании Бурятского оперного театра
В Улан-Удэ состоится «Бал цветов»
В Улан-Удэ состоится «Бал цветов»
Общество, 29.08.2023
На нём выберут самые красивые букеты
На площади Революции в Улан-Удэ устроят рок-концерт
На площади Революции в Улан-Удэ устроят рок-концерт
Общество, 29.08.2023
2 сентября выступит рок-группа «Экспедиция Восход»
В Улан-Удэ у памятника павшим в ВОВ появился портрет Евгения Пригожина
В Улан-Удэ у памятника павшим в ВОВ появился портрет Евгения Пригожина
Общество, 29.08.2023
Рядом с ним оставили фотографии Дарьи Дугиной и Дмитрия Уткина

Жители Бурятии пеняют на плохую медицину и убитые дороги
Жители Бурятии пеняют на плохую медицину и убитые дороги
Общество, 29.08.2023
За неделю от них поступило почти 600 разнообразных жалоб

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^