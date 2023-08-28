В Иркутске лечат краснокнижного сокола из Бурятии

У птицы повреждено крыло
В Иркутской зоогалерее появился новый питомец – краснокнижный сокол-сапсан, который приехал из Бурятии.
- Приняли на лечение от представителей «Заповедного Подлеморья» красивую птицу. Будем разбираться, что со здоровьем, - рассказали сотрудники зоогалереи.
По словам специалистов, у птицы повреждено левое крыло. Возможно, в случае успешного лечения пернатого пациента выпустят в дикую природу.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Иркутская зоогалерея выходила малого (тундряного) лебедя
, которого три года назад обнаружили местные жители на Братском море. Птицу вылечили, но полноценно летать в природе Герман не смог бы, поэтому его оставили в зоопарке.
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У птицы повреждено крыло
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