«Позорище»: Улан-удэнские власти пристыдили за обезображенные Гостиные ряды



Видео с мероприятия опубликовали на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте». В комментариях под записью известный в Бурятии политолог Сергей Петушкеев призвал власти привести в порядок Гостиные ряды, являющиеся памятником архитектуры.



- Позорище. Страшно смотреть на это великолепное исполнение наших предков. Руины, – подчеркнул он.



В мэрии на это пояснили: объект находится в федеральной собственности и потому ремонтировать его муниципалитет не имеет права – как и вносить изменения в конструкцию.



- Город выполнил благоустройство территории, прилегающей к Гостиным рядам, в рамках своих возможностей, – сообщили в администрации.



Сергей Петушкеев в свою очередь отметил, что это не решение вопроса.



- Город должен бить тревогу и выработать механизм взаимодействия с федералами. Согласитесь, что на протяжении многих десятилетий этот вопрос так и остается нерешённым, – констатировал политолог.











В пункте № 7 речь идёт как раз о



Таким образом, власти республики, наконец, смогут отремонтировать Гостиные ряды в рамках мастер-плана города. Ранее этот памятник истории и архитектуры принадлежал межтерриториальному управлению (МТУ) «Росимущества» с головным офисом в Иркутске. А поскольку собственником являлась Российская Федерация, но и за ремонт отвечало это самое ведомство, а не Бурятия. По закону, лишь сам владелец вправе реставрировать здание.



В прошлом году он



Однако собственник заявил, что прежде нужно разработать и согласовать проектно-сметную документацию на ремонтно-реставрационные работы, которая обошлась бы в три с лишним миллиона рублей.



Информацию о стоимости ПСД направили в центральный аппарат Росимущества для рассмотрения вопроса о выделении денег из федерального бюджета. В ведомстве уточнили: сама разработка документации требует значительных средств и немало времени, а потому выполнить требование управления административного контроля в срок невозможно.



В итоге административная комиссия Советского района назначила МТУ штраф по 21-ой статье республиканского закона «Об административных правонарушениях». В КГХ же заявили, что намерены добиться, чтобы Росимущество привело, наконец, культурный объект в надлежащий вид. Три месяца назад президент РФ Владимир Путин, побывавший в марте в Бурятии, дал ряд важных поручений по итогам своего визита. Документ опубликовали тогда на официальном сайте Кремля.В пункте № 7 речь идёт как раз о передаче знаменитых Гостиных рядов («Ряды Гостинодворские») из федеральной собственности в республиканскую. Упоминается в нём и о включении проектно-изыскательских работ, разработки проектной документации и реставрации объекта в план комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской городской агломерации.Таким образом, власти республики, наконец, смогут отремонтировать Гостиные ряды в рамках мастер-плана города. Ранее этот памятник истории и архитектуры принадлежал межтерриториальному управлению (МТУ) «Росимущества» с головным офисом в Иркутске. А поскольку собственником являлась Российская Федерация, но и за ремонт отвечало это самое ведомство, а не Бурятия. По закону, лишь сам владелец вправе реставрировать здание.В прошлом году он схлопотал 90-тысячный штраф. Тогда сотрудники управления административного контроля комитета городского хозяйства (КГХ) администрации потребовали привести фасад Гостиных рядов в порядок и обозначили срок – до 6 июля 2022-го.Однако собственник заявил, что прежде нужно разработать и согласовать проектно-сметную документацию на ремонтно-реставрационные работы, которая обошлась бы в три с лишним миллиона рублей.Информацию о стоимости ПСД направили в центральный аппарат Росимущества для рассмотрения вопроса о выделении денег из федерального бюджета. В ведомстве уточнили: сама разработка документации требует значительных средств и немало времени, а потому выполнить требование управления административного контроля в срок невозможно.В итоге административная комиссия Советского района назначила МТУ штраф по 21-ой статье республиканского закона «Об административных правонарушениях». В КГХ же заявили, что намерены добиться, чтобы Росимущество привело, наконец, культурный объект в надлежащий вид.



