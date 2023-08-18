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Центр Улан-Удэ украсили пять огромных кубов

Центр Улан-Удэ украсили пять огромных кубов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Они появились на старейшей площади города

В столице Бурятии презентовали художественный проект «Комната в городе». Мероприятие прошло 18 августа в Шахматном сквере возле Гостиных рядов. Там установили пять огромных кубов, которые расписали местные мастера. Это Дарима Кантакова, Артём Маганов, Надежда Абзаева, Мари Маляр и главный художник Бурдрама Натали-Кейт Пангилинан.

Суть проекта – изменить восприятие старого города с помощью современного искусства и создать у улан-удэнцев ощущение «дома» даже вне стен квартир. Каждая инсталляция – отдельное произведение искусства и воплощение личных переживаний художников.

- Благодаря кубам мы как бы выворачиваем наизнанку наше ощущение дома, – пояснил на открытии Артём Маганов.

Организаторы «Комнаты в городе» – команда проекта «Старый город», которую поддержали правительство республики и администрация Улан-Удэ. 
арт-объект

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