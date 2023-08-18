Центр Улан-Удэ украсили пять огромных кубов

Они появились на старейшей площади города



В столице Бурятии презентовали художественный проект «Комната в городе». Мероприятие прошло 18 августа в Шахматном сквере возле Гостиных рядов. Там установили пять огромных кубов, которые расписали местные мастера. Это Дарима Кантакова, Артём Маганов, Надежда Абзаева, Мари Маляр и главный художник Бурдрама Натали-Кейт Пангилинан.



Суть проекта – изменить восприятие старого города с помощью современного искусства и создать у улан-удэнцев ощущение «дома» даже вне стен квартир. Каждая инсталляция – отдельное произведение искусства и воплощение личных переживаний художников.



- Благодаря кубам мы как бы выворачиваем наизнанку наше ощущение дома, – пояснил на открытии Артём Маганов.



Организаторы «Комнаты в городе» – команда проекта «Старый город», которую поддержали правительство республики и администрация Улан-Удэ.