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В Улан-Удэ владельца Гостиных рядов оштрафовали за безобразный вид

В Улан-Удэ владельца Гостиных рядов оштрафовали за безобразный вид
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Реставрации Гостиных рядов, видимо, придётся ждать не скоро

Владельца Гостиных рядов – культурного памятника в центре Улан-Удэ оштрафовали за неприглядный фасад, сообщили в пресс-службе мэрии.

В прошлом году отремонтировали площадь Революции. Сейчас идёт второй этап ремонта территории непосредственно перед Гостиными рядами. Само здание требует реставрации, о чем не раз писали горожане в социальных сетях.



Исправить ситуацию может собственник здания. По закону лишь oн вправе отреставрировать объект культурного наследия. Сейчас владельцем архитектурного памятника «Ряды Гостинодворские» является МТУ Росимущество.

Решением Советского районного суда Улан-Удэ от 23 марта 2020 года на МТУ Росимущество возложена обязанность выполнить ремонтно-реставрационные работы здания.

В мае 2022 года специалисты управления административного контроля комитета городского хозяйства выписали требование собственнику здания привести в порядок фасад Гостиных рядов в срок до 6 июля 2022 года.


На это в МТУ Росимущество пояснили, что согласно действующего законодательства, предварительно необходимо разработать и согласовать проектно-сметную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, стоимость которой составляет более трёх млн рублей.

Информация о стоимости разработки рабочей документации направлена в центральный аппарат Росимущества для рассмотрения вопроса о выделении средств из федерального бюджета. Кроме того, было заявлено, что сама разработка документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ объекта требует значительных денежных и временных затрат, поэтому выполнить требование управления административного контроля Улан-Удэ невозможно.

За невыполнение работ по содержанию фасада здания, строения, сооружения административная комиссия Советского района назначила МТУ Росимущество штраф 90 тысяч рублей. Собственник может обжаловать назначенное наказание.

В комитете городского хозяйства отметили, что в дальнейшем намерены добиваться того, чтобы собственник привёл в надлежащий вид здание Гостиных Рядов – исторического центра столицы республики.

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