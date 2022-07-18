В Улан-Удэ владельца Гостиных рядов оштрафовали за безобразный вид

















Владельца Гостиных рядов – культурного памятника в центре Улан-Удэ оштрафовали за неприглядный фасад, сообщили в пресс-службе мэрии.В прошлом году отремонтировали площадь Революции. Сейчас идёт второй этап ремонта территории непосредственно перед Гостиными рядами. Само здание требует реставрации, о чем не раз писали горожане в социальных сетях.Исправить ситуацию может собственник здания. По закону лишь oн вправе отреставрировать объект культурного наследия. Сейчас владельцем архитектурного памятника «Ряды Гостинодворские» является МТУ Росимущество.Решением Советского районного суда Улан-Удэ от 23 марта 2020 года на МТУ Росимущество возложена обязанность выполнить ремонтно-реставрационные работы здания.В мае 2022 года специалисты управления административного контроля комитета городского хозяйства выписали требование собственнику здания привести в порядок фасад Гостиных рядов в срок до 6 июля 2022 года.На это в МТУ Росимущество пояснили, что согласно действующего законодательства, предварительно необходимо разработать и согласовать проектно-сметную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, стоимость которой составляет более трёх млн рублей.Информация о стоимости разработки рабочей документации направлена в центральный аппарат Росимущества для рассмотрения вопроса о выделении средств из федерального бюджета. Кроме того, было заявлено, что сама разработка документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ объекта требует значительных денежных и временных затрат, поэтому выполнить требование управления административного контроля Улан-Удэ невозможно.За невыполнение работ по содержанию фасада здания, строения, сооружения административная комиссия Советского района назначила МТУ Росимущество штраф 90 тысяч рублей. Собственник может обжаловать назначенное наказание.В комитете городского хозяйства отметили, что в дальнейшем намерены добиваться того, чтобы собственник привёл в надлежащий вид здание Гостиных Рядов – исторического центра столицы республики.