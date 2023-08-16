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На севере Бурятии увековечили память погибшего на спецоперации спасателя

На севере Бурятии увековечили память погибшего на спецоперации спасателя
Общество,  Фото:«Северобайкальск-инфо.24/7»
В честь него на перевале Даван установили мемориальную табличку

Недавно на горе Ленинградская на перевале Даван, который находится на границе Бурятии и соседней Иркутской области, увековечили память нашего земляка Ивана Карпова. Он погиб в ходе специальной военной операции.

 
Посвящённый Карпову памятный знак на высоте в 1862 метра установили его коллеги – сотрудники Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного МЧС России. На гору они взошли неделю назад, 9 августа, рассказали в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

- Иван всегда любил подниматься в горы, особенно – на эту. На неё он поднимался в праздники и традиционно – в свой день рождения, – отметил спасатель Северобайкальского ПСП Александр Васильев. – 8 августа отмечался международный день альпинизма и было 40 дней со дня гибели Ивана. Поэтому мы с ребятами решили почтить его память восхождением и установили памятную табличку.

Всего в восхождении приняли участие четыре спасателя, среди которых был и сын погибшего – Виктор.
памятный знак спецоперация на Украине

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