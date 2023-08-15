В Бурятии во время «Балета на Байкале» высадили уникальное краснокнижное растение





По словам заведующей отделом биоразнообразия и биологических ресурсов СИФиБР СО РАН, кандидата биологических наук Аллы Верхозиной, это первая такая попытка. Участники акции высадили в «Песках» 166 горшков астрагалом шелковисто-седым и ещё 22 предоставил центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук. В каждом горшке было несколько растений, итого – около 1200.- Сейчас главное – чтобы они пережили зиму. Эти растения не любят конкуренцию, поэтому мы старались, чтобы «конкурентов» рядом было меньше, – пояснила Алла Верхозина «Байкал-Daily». – Планируем продолжить работу на участке «Пески». Мы также заготовили большое количество семян для резерва.В состав будущего комплекса войдут научный и духовный центры, арт-парк и конгресс-центр. В инфраструктуру проекта планируют интегрировать курортное пространство премиального уровня.