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В Бурятии во время «Балета на Байкале» высадили уникальное краснокнижное растение

В Бурятии во время «Балета на Байкале» высадили уникальное краснокнижное растение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Астрагал шелковисто-седой украсил особую экономическую зону в прибрежном районе

В субботу, 12 августа, в Прибайкальском районе состоялся красочный «Балет на Байкале», которым завершился «Байкальский танцевальный фестиваль-2023». Концерт на берегу священного озера собрал в этот день тысячу зрителей.

Партнёром мероприятия выступил уникальный рекреационный и просветительский проект АМАР. Его миссия – исследование, сохранение и передача нынешнему и будущим поколениям богатого природного наследия Байкала.

При поддержке АМАР гости мероприятия приняли участие в высадке астрагала шелковисто-седого на участке «Пески» в особой экономической зоне «Байкальска гавань». Астрагал – растение, занесённое в Красную книгу Бурятии и встречается оно только в нашей республике, да и то не везде, а лишь на прибрежных песках в Прибайкальском и Северо-Байкальском районах.





Деятельность по восстановлению популяции этого растения АМАР уже на протяжении года ведёт совместно с Сибирским институтом физиологии и биохимии растений Сибирского отделения Российской академии наук (СИФиБР СО РАН). Высадка астрагала положила начало созданию большого ландшафтного парка, строительство которого предусмотрено в рамках комплексного освоения территории.

По словам заведующей отделом биоразнообразия и биологических ресурсов СИФиБР СО РАН, кандидата биологических наук Аллы Верхозиной, это первая такая попытка. Участники акции высадили в «Песках» 166 горшков астрагалом шелковисто-седым и ещё 22 предоставил центральный сибирский ботанический сад Сибирского отделения Российской академии наук. В каждом горшке было несколько растений, итого – около 1200.

- Сейчас главное – чтобы они пережили зиму. Эти растения не любят конкуренцию, поэтому мы старались, чтобы «конкурентов» рядом было меньше, – пояснила Алла Верхозина «Байкал-Daily». – Планируем продолжить работу на участке «Пески». Мы также заготовили большое количество семян для резерва.
   


В состав будущего комплекса войдут научный и духовный центры, арт-парк и конгресс-центр. В инфраструктуру проекта планируют интегрировать курортное пространство премиального уровня. 
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