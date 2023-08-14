В Бурятии представили «Балет на Байкале» - фоторепортаж

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Балет на Байкале. Бурятия» собрал тысячу зрителей на берегу священного озера. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко



12 августа на участке «Пески» особой экономической зоны в Прибайкальском районе прошло главное событие Байкальского танцевального фестиваля-2023 - «Балет на Байкале. Бурятия».



Как сообщили в пресс-службе Бурятского оперного театра, с 15 часов перед публикой выступили детские и молодёжные коллективы: «Алан Гоа», «Акварель», театр современного танца «Угол зрения», театр танца «Капуччино», «Дэнс Хол», воспитанники Бурятского хореографического колледжа. После все желающие смогли пройти мастер-классы от проекта «Лаборатория молодых хореографов» и потанцевать сальсу и бачату на берегу вместе с «Латино фэмили».



- Мы горды, что наш фестиваль масштабируется и вскоре может стать еще одним культурным брендом Бурятии. У нас есть свой театр оперы и балета, свой бурятский балет, работает Бурятский хореографический колледж, который выпускает кадры для всей России. Сегодня на фестиваль съехались выпускники, которые работают в именитых театрах страны, добиваются успеха на российских и международных сценах. Думаю, Бурятия может быть одной из столиц российского балета, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Главное мероприятие – концерт выпускников Бурятского хореографического колледжа – прошло на фоне заката на Байкале. В программе были отрывки из классического наследия и номера современной хореографии. Перед публикой выступили ведущие солисты Бурятского театра оперы и балета: Елена Хишиктуева и Виктор Дампилов, Анастасия Цыбенова, Лия Балданова, Маргарита Эрдыниева, Михаил Овчаров, солисты Аямэ Такаяма и Эльдар Ванданов, Алиса Шикина.



На сцену также вышли солист Мариинского театра Трофим Маланов, солисты Музыкального театра Карелии Юки Окотти и Дагба Гармаев, балерина Юлия Шункова, солистка Пермского театра оперы и балета Елизавета Ульяненко, артистка балета Астраханского театра оперы и балета Сандра Бородина.



В финале была показана 4-я картина из балета «Лебединое озеро» (6+) в исполнении артистов Бурятского театра оперы и балета.



- Мы приехали с целью углубиться в культуру Бурятии. Мы сами не отсюда, мы из Москвы. Мы удивились, насколько может быть невероятна природа в совокупности с культурными элементами. Балет на фоне Байкала – это что-то невероятное, - поделился зритель из Москвы Илья.



- Видно, как все артисты отдавались по полной. Атмосфера потрясающая. Очень жаль, что я не была в прошлом году, надеюсь, побываю в следующем. А финал был потрясающим, - рассказала студентка из Читы Евгения.



- Столько эмоций. Это красота, это пластика, это музыка. Был приглашенный гость Могилёв, он меня вообще потряс, - отметила зрительница Юлия.



Специальным гостем стал известный российский хореограф, педагог, продюсер Александр Могилёв. Выпускник Карельского училища культуры и искусств, Московского университета культуры и искусств, также проходил обучение в Школе современной хореографии Николая Огрызкова и Европейской консерватории балета (Австрия).



- Я знаю, что у вас в Бурятии очень сильное хореографическое училище и очень неплохой театр. То, что происходит сейчас — это сильно вдохновляет. Я объездил почти всю страну и такого масштаба и такой красоты еще не видел. Энергия Байкала чувствуется со всех сторон. Зачастую такие творческие эксперименты не всегда поддерживаются государством. Радостно, что такую красоту у вас поддержали правительство и бизнес, - сказал Александр Могилев.



Как отметил автор и идейный вдохновитель проекта Павел Окунев, фестиваль с каждым годом масштабируется и проводится для того, чтобы, как можно больше людей смогли прикоснуться к удивительному миру балета.



«Байкальский танцевальный фестиваль 2023» прошёл под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятия.

