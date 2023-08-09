Браконьеры в Бурятии охотятся за кабаргой из-за ценнейшего мускуса

В последние годы этих животных на одной из ООПТ стало больше













Нарушитель спрятал мускус кабарги в своём багаже. В Бурприроднадзоре ущерб животному миру и государству оценили в 9 миллионов 720 тысяч рублей.



Справка:



Мускус кабарги – коричнево-бурое, сложное по составу вещество с резким характерным запахом, которое синтезируется в мускусной железе самца кабарги и высоко ценится в народной медицине, особенно – в странах Юго-Восточной Азии. Традиционная восточная медицина считает, что мускусная струя излечивает человека от 200 болезней.



Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом, а сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость – от 800 до 1400 рублей за 1 грамм в зависимости от качества.



Согласно российскому законодательству, железы кабарги и содержащийся в них мускус попадают под действие конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Они относятся к стратегически важным ресурсам страны. Вывоз этих животных, их частей и дериватов допустим только при наличии разрешения федеральной службы по надзору в сфере природопользования





Как сообщал «Байкал-Daily» , в конце июля в Бурятии осудили 49-летнего мужчину, пытавшегося вывезти за границу ценнейший мускус (струю) кабарги. Всё произошло ещё год назад. Летом 2022-го у 49-летнего мужчины, который собирался лететь в Улан-Батор, обнаружили и изъяли 54 экземпляра этого вещества. Его общий вес составил почти полтора килограмма.Нарушитель спрятал мускус кабарги в своём багаже. В Бурприроднадзоре ущерб животному миру и государству оценили в 9 миллионов 720 тысяч рублей.Мускус кабарги – коричнево-бурое, сложное по составу вещество с резким характерным запахом, которое синтезируется в мускусной железе самца кабарги и высоко ценится в народной медицине, особенно – в странах Юго-Восточной Азии. Традиционная восточная медицина считает, что мускусная струя излечивает человека от 200 болезней.Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом, а сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость – от 800 до 1400 рублей за 1 грамм в зависимости от качества.Согласно российскому законодательству, железы кабарги и содержащийся в них мускус попадают под действие конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Они относятся к стратегически важным ресурсам страны. Вывоз этих животных, их частей и дериватов допустим только при наличии разрешения федеральной службы по надзору в сфере природопользования

Недавно в природном парке «Шумак» в Окинском районе появился самец кабарги. Он пришёл на особо охраняемую природную территорию (ООПТ) регионального значения в гости, рассказали в БУ «Бурприрода».- Этого маленького оленя хотят заполучить браконьеры. Дело в том, что на брюхе у самцов кабарги есть особая железа, которая выделяет сильно пахнущий секрет – мускус. Из-за неё животные часто становится жертвами незаконной охоты. Самый простой и при этом жестокий способ получения мускуса – вырезать железу из тела, – отметили на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».Там добавили, что в последние годы кабарги на заповедной территории стало заметно больше. Всё это – благодаря особому режим природоохраны на ООПТ: там запрещены охота, рубка деревьев, нахождение с собаками и с оружием.