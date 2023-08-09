09 августа

08 августа

Популярное

Браконьеры в Бурятии охотятся за кабаргой из-за ценнейшего мускуса

Браконьеры в Бурятии охотятся за кабаргой из-за ценнейшего мускуса
Общество,  Фото:БУ «Бурприрода»
В последние годы этих животных на одной из ООПТ стало больше

Недавно в природном парке «Шумак» в Окинском районе появился самец кабарги. Он пришёл на особо охраняемую природную территорию (ООПТ) регионального значения в гости, рассказали в БУ «Бурприрода».

- Этого маленького оленя хотят заполучить браконьеры. Дело в том, что на брюхе у самцов кабарги есть особая железа, которая выделяет сильно пахнущий секрет – мускус. Из-за неё животные часто становится жертвами незаконной охоты. Самый простой и при этом жестокий способ получения мускуса – вырезать железу из тела, – отметили на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».

Там добавили, что в последние годы кабарги на заповедной территории стало заметно больше. Всё это – благодаря особому режим природоохраны на ООПТ: там запрещены охота, рубка деревьев, нахождение с собаками и с оружием.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля в Бурятии осудили 49-летнего мужчину, пытавшегося вывезти за границу ценнейший мускус (струю) кабарги. Всё произошло ещё год назад. Летом 2022-го у 49-летнего мужчины, который собирался лететь в Улан-Батор, обнаружили и изъяли 54 экземпляра этого вещества. Его общий вес составил почти полтора килограмма.

Нарушитель спрятал мускус кабарги в своём багаже. В Бурприроднадзоре ущерб животному миру и государству оценили в 9 миллионов 720 тысяч рублей.

Справка:

Мускус кабарги – коричнево-бурое, сложное по составу вещество с резким характерным запахом, которое синтезируется в мускусной железе самца кабарги и высоко ценится в народной медицине, особенно – в странах Юго-Восточной Азии. Традиционная восточная медицина считает, что мускусная струя излечивает человека от 200 болезней.

Уникальный химический состав мускуса до сих пор не позволяет получать его лабораторным способом, а сложность промысловой добычи обусловливает высокую стоимость – от 800 до 1400 рублей за 1 грамм в зависимости от качества.

Согласно российскому законодательству, железы кабарги и содержащийся в них мускус попадают под действие конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Они относятся к стратегически важным ресурсам страны. Вывоз этих животных, их частей и дериватов допустим только при наличии разрешения федеральной службы по надзору в сфере природопользования


животные кабарга браконьерство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе в Бурятии на глазах рассыпается новая дорога
В селе в Бурятии на глазах рассыпается новая дорога
Общество, 09.08.2023
Местные жители заявили, что ямы там появляются каждый день
В улан-удэнской пожарной части живёт подкидыш Пушистик
В улан-удэнской пожарной части живёт подкидыш Пушистик
Общество, 09.08.2023
Коробку с котятами подкинули одному из пожарных
Самолёты из Улан-Удэ на Ольхон продолжат летать до нового года
Самолёты из Улан-Удэ на Ольхон продолжат летать до нового года
Общество, 09.08.2023
Рейсы с конца октября будут осуществляться трижды в неделю

На столицу Бурятии опять обрушатся дожди
На столицу Бурятии опять обрушатся дожди
Общество, 09.08.2023
В Улан-Удэ ещё больше испортится погода
В Бурятии впервые состоится международный буддийский форум
В Бурятии впервые состоится международный буддийский форум
Общество, 09.08.2023
На него съедутся представители 13 стран, включая шаолиньских монахов
В селе в Бурятии появится новый мусорный полигон
В селе в Бурятии появится новый мусорный полигон
Общество, 09.08.2023
Его пообещали построить подальше от жилых домов

В Улан-Удэ назвали виновных в перебоях со светом на Левобережье
В Улан-Удэ назвали виновных в перебоях со светом на Левобережье
Общество, 09.08.2023
Местные жители постоянно сидят без электроэнергии после дождей
И.о. прокурора Бурятии и омбудсмен проверили СИЗО
И.о. прокурора Бурятии и омбудсмен проверили СИЗО
Общество, 09.08.2023
Они проверили условия содержания в следственном изоляторе
Уровень Селенги в Улан-Удэ опасно повысился
Уровень Селенги в Улан-Удэ опасно повысился
Общество, 09.08.2023
 До выхода реки на пойму осталось 20 сантиметров
В Бурятии инвалид III группы получила жильё по решению суда
В Бурятии инвалид III группы получила жильё по решению суда
Общество, 09.08.2023
Дом, в котором она жила, был признан аварийным
В Бурятии затягивается строительство новой школы на 450 мест
В Бурятии затягивается строительство новой школы на 450 мест
Общество, 09.08.2023
Рабочие отстают от графика из-за корректировки проектной документации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^