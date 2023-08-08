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Бурятская таможня передала на нужды СВО конфискованные товары на 9,4 млн

Бурятская таможня передала на нужды СВО конфискованные товары на 9,4 млн
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Это и плащ-палатки, и тактические перчатки, и многое другое

Бурятские таможенники с начала года передали для нужд СВО конфискованные товары на сумму 9,4 млн рублей.

- Всего передано 22 товарных партии. Это лесо- и пиломатериалы, средства гигиены, перчатки тактические, рюкзаки тактические, защитные наколенники и налокотники, сумки тактические, платки камуфляжной расцветки, плащ-палатки, термо-рюкзаки, коллиматорные прицелы, лопаты штыковые, огниво, ленты тактические, набор для выживания из паракорда, подсумки, сверхлёгкое укрытие (шелтер), пончо и мешки для выживания, шокеры-фонари, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Все переданные товары были изъяты на таможенных постах в рамках дел об административных правонарушениях. По решению суда они обращены в федеральную собственность.

Отмечается, что все переданные товары имеют документы, подтверждающие их качество и безопасность.

- Таможенные органы на основании постановления правительства РФ получили право передавать товары, перемещаемые через границу с нарушением таможенного законодательства и конфискованные по решению суда, для нужд СВО, - пояснила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Бурятской таможни Баирма Цыденова.


Таможня спецоперация на Украине

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