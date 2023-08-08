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В Бурятии трогательно встретили вернувшегося с СВО бойца

В Бурятии трогательно встретили вернувшегося с СВО бойца
Общество,  Фото:«Курумкан-инфо.24/7»
Он приехал на малую родину в отпуск

Накануне в Курумканском районе чествовали местного жителя, который прибыл со специальной военной операции. Боец приехал домой в отпуск, сообщили в группе «Курумкан-инфо.24/7»

Встречали участника СВО в посёлке Шаманка с российскими флагами родные, близкие и односельчане. Многие, в том числе – сам военнослужащий – не смогли сдержать слёз. Желающих обнять его было столько, что мужчина заявил: «Как вас много-то!». «Ещё не все!», – ответили курумканцы. А один из местных жителей предложил встать «в общую кучу» и сфотографироваться.





Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля жители тарбагатайского села Барыкино тоже встречали земляка, принимавшего участие в специальной военной операции.

- Мы рады за него. Вернулся живой и здоровый. Вся грудь в медалях! Гордимся, – отметили тогда в администрации сельского поселения «Барыкинское».


спецоперация на Украине военнослужащие

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