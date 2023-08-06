По Бурятии бродит 56 тургрупп

Среди 467 зарегистрированных туристов – 29 детей и 5 иностранцев
По данным на 6 августа, на турмашрутах в Бурятии находятся 56 туристических групп из 467 человек, включая 29 несовершеннолетних и 5 иностранцев. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Жителям и гостей республики напомнили: о выходе на маршрут необходимо предупредить за десять дней до начала путешествия. Сделать это можно на официальном сайте ведомства, заполнив специальную форму.
- Специалист обработает указанные данные и направит персональную информацию спасателям. При этом зарегистрированная группа будет находиться на постоянном контроле, – пояснили в МЧС. – Поисково-спасательные подразделения оперативно придут на помощь туристам, оказавшимся в беде.
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