По Бурятии бродит 56 тургрупп



По данным на 6 августа, на турмашрутах в Бурятии находятся 56 туристических групп из 467 человек, включая 29 несовершеннолетних и 5 иностранцев. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.



Жителям и гостей республики напомнили: о выходе на маршрут необходимо предупредить за десять дней до начала путешествия. Сделать это можно на официальном сайте ведомства, заполнив специальную форму.



- Специалист обработает указанные данные и направит персональную информацию спасателям. При этом зарегистрированная группа будет находиться на постоянном контроле, – пояснили в МЧС. – Поисково-спасательные подразделения оперативно придут на помощь туристам, оказавшимся в беде.