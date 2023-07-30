Июль. Тревожная большая вода. Жара и грозы. Великая реконструкция теплосетей
— Кажется, что перекопан весь город. Бронзовый студент из Сельхоза сидит у подножья холма и недоумевает: где фонтан? Его собачку «заживо погребли» под этим холмом. Душераздирающее зрелище! Надеюсь, её отыщут потом при раскопках. Опенькованные тополя буйно разрослись прямо от корней. На уличных развалах появилась молодая картошка. И из радостного: многострадальный дом градоначальника Титова, похоже, всё-таки восстановят — уже виднеется новая крыша, — поделился наблюдениями фотограф Сергей Тарасенко.
Также в подборке: стройка в дацане на Верхней Берёзовке, Центральный стадион и виды с него, посёлок Восточный и парк имени Жанаева, виды на город с сопок у посёлка Аршан, левобережные пробки и живописная Селенга под грозовым небом.
Больше подборок – в нашем специальном разделе «История Улан-Удэ в фотографиях»
Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2023
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