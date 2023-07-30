30 июля

29 июля

28 июля

Популярное

Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2023

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Июль. Тревожная большая вода. Жара и грозы. Великая реконструкция теплосетей

— Кажется, что перекопан весь город. Бронзовый студент из Сельхоза сидит у подножья холма и недоумевает: где фонтан? Его собачку «заживо погребли» под этим холмом. Душераздирающее зрелище! Надеюсь, её отыщут потом при раскопках. Опенькованные тополя буйно разрослись прямо от корней. На уличных развалах появилась молодая картошка. И из радостного: многострадальный дом градоначальника Титова, похоже, всё-таки восстановят — уже виднеется новая крыша, — поделился наблюдениями фотограф Сергей Тарасенко.

Также в подборке: стройка в дацане на Верхней Берёзовке, Центральный стадион и виды с него, посёлок Восточный и парк имени Жанаева, виды на город с сопок у посёлка Аршан, левобережные пробки и живописная Селенга под грозовым небом.


Больше подборок – в нашем специальном разделе «История Улан-Удэ в фотографиях» 
хронограф Улан-Удэ история Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2023
Прогулки по Улан-Удэ. Июль 2023
Общество, 30.07.2023
Июль. Тревожная большая вода. Жара и грозы. Великая реконструкция теплосетей
На СВО погиб 25-летний мобилизованный из Бурятии
На СВО погиб 25-летний мобилизованный из Бурятии
Общество, 30.07.2023
У Намсарая Хохоноева остались двое детей
Истерзанная собаками 22-летняя улан-удэнка рассказала, как снова обрела зрение
Истерзанная собаками 22-летняя улан-удэнка рассказала, как снова обрела зрение
Общество, 29.07.2023
Девушка раскрыла в соцсетях, что она увидела после нескольких месяцев темноты

В Бурятии развернётся фестиваль-конкурс «Мы вместе»
В Бурятии развернётся фестиваль-конкурс «Мы вместе»
Общество, 29.07.2023
Финал состоится летом следующего года
ДФО и Африка будут готовить студентов для проектов в горном деле
ДФО и Африка будут готовить студентов для проектов в горном деле
Общество, 29.07.2023
Стороны планируют наладить обмен преподавателями и реализовать научно-производственные проекты
В Бурятии состоится «Фестиваль черёмухи»
В Бурятии состоится «Фестиваль черёмухи»
Общество, 29.07.2023
Его проведут в кяхтинском селе
В Агинском округе проведут турниры по новой народной игре
В Агинском округе проведут турниры по новой народной игре
Общество, 29.07.2023
Музейное сообщество разработало напольную игру «Баргай»
Юрий Подоляка на форуме «ProДФО»: От того, какая страна победит, будет зависеть развитие цивилизации
Юрий Подоляка на форуме «ProДФО»: От того, какая страна победит, будет зависеть развитие цивилизации
Общество, 29.07.2023
В Бурятии 28 июля прошёл патриотический медиафорум «ProДФО: Все для Победы!». Мероприятие, проходившее в БГУ, посвящалось проблеме патриотического воспитания и работе средств-масс медиа в условиях конфликта на Донбассе, оно собрало политических деятелей, общественников, журналистов
В Бурятии сельчане пожаловались на «летающие» по улице вакуумки и грузовики
В Бурятии сельчане пожаловались на «летающие» по улице вакуумки и грузовики
Общество, 29.07.2023
Люди сообщили, что от их рёва утром невозможно открыть окна
В Бурятии проходит международный турнир на призы Бориса Будаева
В Бурятии проходит международный турнир на призы Бориса Будаева
Общество, 29.07.2023
В турнире участвуют более 130 спортсменов из трёх стран. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Из Кяхты в Монголию отправится научная экспедиция
Из Кяхты в Монголию отправится научная экспедиция
Общество, 29.07.2023
Учёные пройдут по маршруту путешественника Петра Козлова
В Бурятии стартовал приём заявок на научные гранты
В Бурятии стартовал приём заявок на научные гранты
Общество, 29.07.2023
Исследования поддержат по 16 направлениям
В Улан-Удэ отметят День шахмат сеансом одновременной игры
В Улан-Удэ отметят День шахмат сеансом одновременной игры
Общество, 29.07.2023
Также состоится встреча с международным гроссмейстером Инной Ивахиновой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^