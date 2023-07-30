В Бурятии сегодня будет жара

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ до +35



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, днём с переходом на западный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с.



Температура днём +31,+36, местами +21,+26.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +33,+35.



