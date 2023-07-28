«России был поставлен ультиматум»: Блогер и журналист Юрий Подоляка приехал в Бурятию

Юрий Подоляка выступает на форуме «ProДФО»



В Бурятию для участия в форуме «ProДФО» приехал российский блогер, журналист, ведущий Telegram-канала, на который подписано 2,8 млн пользователей, Юрий Подоляка.



Юрий Подоляка родом из украинского города Сумы. В 2004 году начал вести свой блог, в котором высказывал мнение на злободневные темы. В 2014 году переехал в Россию. В интервью «Байкал-Daily» Юрий Подоляка поделился своей точкой зрения о причинах начала СВО.



- Добрый день, Юрий Иванович! Вы в Бурятию приехали в первый раз? Какие у вас впечатления?



- Не успел пока ничего увидеть, только сегодня приехал с аэропорта в центр города. Но то, что увидел, в целом, мне понравилось. Человек я не городской, не мегаполисный, привык жить и проводить каникулы в деревне. Всегда нравились такие патриархальные регионы, где тишина и покой. Увидел пока Бурятию такой, и мне это нравится.



- Знаем, что вы сегодня будете рассказывать на медиафоруме о задачах специальной военной операции. Предваряя тему вашего выступления, поделитесь, пожалуйста, своим мнением о причинах конфликта с Украиной? Это было неизбежным?



- То, что сейчас происходит, - это следующая фаза на территории постсоветского пространства, где несколько разных векторов развития. В ней принимают участие стороны, которые по-разному видят будущее страны. Если посмотреть через эту призму на конфликт, то мы увидим, что нет никакого конфликта между Россией и Украиной. Есть две России. Одна – с центром в Киеве, условно проевропейская Россия. Туда сбегают наши либералы и наша так называемая оппозиция. Вторая Россия – с центром в Москве, которая видит себя отдельным мировым проектом, отдельной цивилизацией, и которая за это борется. Эта классическая гражданская война. А в классической гражданской войне всегда побеждает одна из сторон. И рано или поздно военное столкновение просто неизбежно. Оно могло начаться раньше или позже, но оно было неизбежно.



После распада Советского Союза были шансы избежать конфликта. Но когда Советский Союз распадался, советским элитам западом кое-что было обещано. А именно: Россия входит в единую мировую систему и относительно независимо и на равных правах со всеми развивается. Но западные так называемые бывшие партнёры «кинули» Россию, «кинули» нашу страну, наши элиты. Всё это было отвергнуто. И России поставлен был ультиматум – либо умереть, либо вступить в борьбу за своё существование. Президент страны Владимир Путин 20 лет боролся за восстановление суверенитета страны. Рано или поздно это должно было привести к конфликту со всеми марионетками запада. По-другому восстановить суверенитет нельзя. Либо Россия исчезает, либо эта война была неизбежна. Но для запада удобнее воевать чужими руками. Поэтому Украину накачивали информационно, идеологически, и готовили только к одному – к борьбе с Россией. Это классическая гражданская война с элементами интервенции. Ровно то же самое было и сто лет назад.



- Отсюда, как мы видим, исходят причины нынешней ситуации, и почему это всё началось…



- Не началось. Это продолжение того конфликта, который должен был разрешиться. Я недавно общался с коллегами из китайского посольства. Мы много говорили, они мне задавали те же самые вопросы. Для товарищей из Китая я качестве примера приводил Тайвань. Для России Украина – это как для Китая Тайвань. Это часть её территории, которая вследствие разных геополитических катаклизмов отошла от своей страны. Восстановление суверенитета над её территорией – это необходимость для дальнейшего права жить. Для Китая - это не так критично, так как Тайвань географически намного слабее и меньше, чем остальной Китай. 70, даже почти 80 лет назад Китай уже потерял эту территорию. И даже этот маленький кусок, Тайвань – это неоконченная гражданская война, которая постоянно бьёт по Китаю, и она должна быть окончена. Китай сейчас пытается воссоединиться с Тайванем мирным путём или, если не получится, военным, ровно потому, что любая гражданская война должна быть окончена. Если она не окончена, развиваться дальше нельзя.



И для России есть только два решения проблемы - либо мы заканчиваем происходящее победой, либо нас побеждают. Всё.



- Что бы вы сказали о нынешней русофобии по отношению к россиянам за границей, которые там живут постоянно или приезжают с туристическими целями? Почему это происходит? Ведь многие из жителей этих стран должны быть в курсе повестки, а некоторые владеют языками, и имеют доступ к альтернативной информации из других стран.



- Информационное пространство работает по своим правилам. Если иностранец знает русский язык, далеко не факт, что он будет читать альтернативные источники информации. Для того, чтобы заставить человека обратиться к другим точкам зрения, у него должно сформироваться негативное отношение к действительности. Оно формируется, и в том числе, и в Европе.



Как только человек начинает конфликтовать со своим правительством в идеологическом плане, он начинает искать альтернативные источники информации. Рано или поздно он их находит. Но для этого нужно сделать этот шаг. Но для того, чтобы этот шаг так и не был сделан, на западе создан целый инструментарий политического давления на самого рядового гражданина.



Привожу пример немецкой журналистки Алины Липп, у неё папа из немецких русских, эмигрировал из Советского Союза в Германию. Её папа женился на чистокровной западной немке. Однажды она попала в Россию. Она ездила и туда, и сюда. И когда она столкнулась с реальностью на Донбассе, она начала говорить правду.



Говорила дома у себя и потом была вынуждена эмигрировать в Россию. Её начали преследовать, потом – её маму. Папа уехал в Россию ещё до начала событий. Её маме заблокировали все карточки, лишили права пользоваться собственностью. Репрессивный аппарат там очень жёсткий, если ты ведёшь антиправительственную линию.



Приведу пример. Бывает такое, что мы, российские журналисты и блогеры на совещаниях с руководством страны иногда настаиваем на том, чтобы в определённых местах ввести цензуру, но руководство страны говорит «нет», у нас свобода слова и точка.



А на западе внешне все вроде бы свободно, а свободы по сути нет никакой. И если у тебя альтернативная точка зрения, то тебя просто делают изгоем общества, и выживают из него. Создаётся такая ситуация, что, когда ты имеешь другую точку зрения, ты стоишь перед выбором - либо ты потеряешь всё и имеешь альтернативную точку зрения, либо придерживаешься общей точки зрения и живёшь нормальной жизнью.



Многие мои знакомые европейцы, проживающие в Великобритании, Франции, Германии – против ЛГБТ-пропаганды. Но они боятся против неё выступить открыто, так как они знают, что если выступят против официального курса, то сразу станут изгоями общества. В подавляющем случае они не идут против, боятся.



А наши российские граждане, попадая в такие общества, которые их прессуют, сталкиваются сейчас с результатом своего выбора. От них теперь требуют отказаться, от того, что они русские, и они обязаны будут сделать этот выбор. Потому что на самом деле, эти люди уже раньше сделали его, когда уехали туда на заработки или по другим причинам. Отмечу, что для европейцев мы все – русские. И украинцы, башкиры, даже буряты. Для них это просто другая ментальность.



Добавлю также, что сейчас в европейском обществе есть колоссальный запрос на альтернативную точку зрения. Очень многие европейцы впитывают информацию от нас, как губка. У меня есть один информационный проект, в котором около 100 тысяч подписчиков-иностранцев из разных страны Европы. Среди них госслужащие, полицейские, и простые люди, преимущественно возраста 40 плюс. Они говорят: «Мы понимаем, что мы тонем, нас засасывает в какую-то воронку. Ребята, победите, пожалуйста, эту систему».



- Как наше российское общество должно консолидироваться в это непростое время?



- Построение новой России – это дело каждого человека. Каждый может сделать свой маленький шаг. Создание гражданского общества – это общество людей, которые не боятся принимать решения и отвечать за принятые решения. Самая большая проблема России - это малое количество людей, которые готовы принимать решения и отвечать за свои поступки. Часто бывает, что маленькую проблему можно решить несколькими гражданскими активистами и диалогом с чиновником местного уровня, но люди боятся что-то делать. Для того, чтобы родилась новая Россия, вы должны понять, либо вы ответственный гражданин, либо вы боитесь.



На мой взгляд, в России должно сформироваться гражданское общество, которое отвечает за свой семью, город, регион, за свою страну. Когда большинство в России будет так мыслить, мы получим то общество, о котором говорил президент. Начинайте с мелких шагов, потом будут более серьёзные. И вы увидите, как город вокруг вас преображается. Построение будущего страны – в руках каждого человека.



- Спасибо большое за интервью! Планируете ли съездить на Байкал?



- Да, есть в планах. Не знаю, пока куда именно поеду. Не планирую никогда маршрут заранее. Приехал, остановился, где захотел. Покупался, где захотел. Надеюсь, что поеду завтра.



















