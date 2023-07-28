В Бурятии увековечили память погибшего на СВО 24-летнего контрактника



Недавно в Джидинском районе Бурятии появился баннер с фото нашего земляка – 24-летнего Александра Бекетова. Его жизнь оборвалась 3 февраля во время специальной военной операции.



Как сообщили в группе «Джида-инфо.24/7», Александр родился 21 марта 1998 года в селе Хулдат. Он учился в Хулдатской школе и Нижнеторейской средних школах. Занимался спортом, увлекался историей, был членом команды волонтёров школы.



В 2016 году поступил в Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова на исторический факультет по направлению «История». В июле 2020 года успешно закончил обучение.



В ноябре того же года был призван на срочную службу. В 2021 году подписал контракт.



В специальной военной операции участвовал с апреля 2022 года. Погиб в феврале 2023 года.



Александра посмертно наградили орденом Мужества.

