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В Бурятии увековечили память погибшего на СВО 24-летнего контрактника

В Бурятии увековечили память погибшего на СВО 24-летнего контрактника
Общество,  Фото:«Джида-инфо.24/7»
На малой родине бойца установили баннер с его фотографией

Недавно в Джидинском районе Бурятии появился баннер с фото нашего земляка – 24-летнего Александра Бекетова. Его жизнь оборвалась 3 февраля во время специальной военной операции.
 
Как сообщили в группе «Джида-инфо.24/7», Александр родился 21 марта 1998 года в селе Хулдат. Он учился в Хулдатской школе и Нижнеторейской средних школах. Занимался спортом, увлекался историей, был членом команды волонтёров школы. 

В 2016 году поступил в Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова на исторический факультет по направлению «История». В июле 2020 года успешно закончил обучение.

В ноябре того же года был призван на срочную службу. В 2021 году подписал контракт.

В специальной военной операции участвовал с апреля 2022 года. Погиб в феврале 2023 года. 

Александра посмертно наградили орденом Мужества. 
спецоперация на Украине

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