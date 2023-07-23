Коренной наставник Далай ламы побывал в Аге



На этой неделе в Бурятию На этой неделе в Бурятию прибыл Его Преосвященство Линг Ринпоче. В Россию он приехал по приглашению главы Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева. Его во время своего визита в Индию лично передал Дид Хамбо лама Цырен Дондукбаев.





Почётный гость провёл в республике несколько дней, а затем отправился в соседнее Забайкалье. В субботу, 22 июля, коренной наставник Далай ламы посетил Агинский дацан. На Агинской земле его с почтением и хадаками встретили Дид Хамбо лама Забайкальского края Цырен Дондукбаев, ширээтэ лама дацана Бадма Цыбиков, ректор Агинской буддийской академии Чингиз Сультимов, а также верующие и прихожане, рассказали в БСТР.



Желающих получить благословение от Его Преосвященства и выразить своё почтение оказалось немало. В знак глубокого уважения и дружбы Линг Ринбоче преподнёс храму таблички с надписью к статуе Бакулы Ринпоче и 108 томам священного Ганжуура. Он пожелал дацану процветания и благополучия на благо всех живых существ и поблагодарил лам за столь высокий приём.



Коренного наставника Далай ламы удивила высота статуи Будды Майдари, которая составляет около 14 с половиной метров, и великое почтение своих святынь буддистами Аги.



Досточтимый Линг Ринпоче провел обряд освящения – равнай – статуи Бакула Ринбоче , поклонился божествам-защитникам Агинского дацана в Цогчен дугане и поговорил с ламами и верующими. Он подарил своё благословение и даровал обереги – зангяа – всем, кто в этот день пришёл выразить свое почтение и получить адис.



- Такое взаимодействие между буддийскими общинами Индии и России является частью большой миссии Линг Ринпоче по укреплению мира, дружбы и взаимопонимания, – отметил настоятель Агинского дацана Бадма Цыбиков.



