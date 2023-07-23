Боец из Бурятии собрал в столичном госпитале грузовик и Т-34

















Ранее «Байкал-Daily» писал про жителя Бурятии Андрея Фролова, который создал боевого робота в помощь участникам СВО. Пока это пробный вариант и говорить о массовом производстве слишком рано. По словам создателя, испытания продолжаются, но первые прошли весьма успешно.



Изобретение нашего земляка – универсальный боевой гусеничный беспилотник. Обо всех этапах работы над ним Фролов подробно рассказывает в соцсетях. В середине мая он сообщил, что сделал первого в республике боевого робота. Мужчина даже придумал для него название – Бультерьер или просто Буля.





В полномочном представительстве Бурятии в Москве рассказали об уроженце Бурятии по имени Зорик, который сейчас проходит лечение в одном из столичных госпиталей. Боец, принимающий участие в специальной военной операции, увлекается моделированием военной техники времён Великой Отечественной войны и создаёт маленькие шедевры.Молодой человек уже собрал автомобиль УАЗ, грузовик и легендарный танк Т-34. Фото с ними выложили на официальной странице полпредства во «ВКонтакте». «Вот такое очаровательное увлечение у наших земляков», – говорится в публикации.