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Боец из Бурятии собрал в столичном госпитале грузовик и Т-34

Боец из Бурятии собрал в столичном госпитале грузовик и Т-34
Общество,  Фото:Полпредство Бурятии в Москве
Раненый на СВО уроженец республики занялся военным моделированием

В полномочном представительстве Бурятии в Москве рассказали об уроженце Бурятии по имени Зорик, который сейчас проходит лечение в одном из столичных госпиталей. Боец, принимающий участие в специальной военной операции, увлекается моделированием военной техники времён Великой Отечественной войны и создаёт маленькие шедевры.



Молодой человек уже собрал автомобиль УАЗ, грузовик и легендарный танк Т-34. Фото с ними выложили на официальной странице полпредства во «ВКонтакте». «Вот такое очаровательное увлечение у наших земляков», – говорится в публикации.



Ранее «Байкал-Daily» писал про жителя Бурятии Андрея Фролова, который создал боевого робота в помощь участникам СВО. Пока это пробный вариант и говорить о массовом производстве слишком рано. По словам создателя, испытания продолжаются, но первые прошли весьма успешно.

Изобретение нашего земляка – универсальный боевой гусеничный беспилотник. Обо всех этапах работы над ним Фролов подробно рассказывает в соцсетях. В середине мая он сообщил, что сделал первого в республике боевого робота. Мужчина даже придумал для него название – Бультерьер или просто Буля.

спецоперация на Украине модели

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