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«День сурка»: Истерзанная собаками улан-удэнка рассказала, как полгода безвылазно провела в больнице

«День сурка»: Истерзанная собаками улан-удэнка рассказала, как полгода безвылазно провела в больнице
Общество,  Фото:pixabay.com
Девушка призналась, что развлекалась там как могла

22-летняя жительница бурятской столицы Таня, которая два с половиной года назад серьёзно пострадала от своры собак в посёлке Забайкальский, продолжает публиковать в соцсетях воспоминания о лечении и реабилитации в Москве. В декабре 2020-го её санавиацией перевезли из Улан-Удэ в национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) хирургии имени А. В. Вишневского, а после поместили в клинический центр имени Сеченова.
 
В столице Таня перенесла несколько операций, в том числе – на глазах, носу и по пересадке кожи. Накануне она рассказала, что безвылазно находилась в медучреждении чуть более полугода.

- Часто казалось, что я попала в день сурка и из него нет выхода: операции – восстановление – операции. Развлекалась как могла. Слушала аудиокниги, музыку, под руку гуляла по коридору с мамой, разговаривала с медсестрой и друзьями. Периодически заходила в соцсети и слушала ваши комментарии, – поделилась девушка с подписчиками. – Одноклассники и одноклассница передали презенты на 8 марта. Я, безумно довольная, потом ходила по коридору в новых плюшевых пушистых тапках с ушками.

Пациентка из соседней палаты передавала улан-удэнке небольшие подарочки через её маму или просто оставляла их у двери.

- Это было очень мило. Она не раз заставила меня улыбнуться, – призналась Таня. – Периодически менялись соседки по палате, но одно оставалось неизменным – то, что все они храпели. Медсестра удивлялась, как быстро у меня отрастают волосы – их сбрили под ноль в начале лечения. Тогда в Москве было самое жаркое лето за последние годы, как мне сказали. В больнице было прямо очень душно, будто ты зашёл в баню.

Девушка спасалась от жары в процедурной – там всегда царила прохлада. В конце очередного поста Таня поблагодарила всех за поддержку. «Я рада, что в моей жизни столько хороших людей», – подчеркнула она.

Интернет-пользователи желают девушке сил, терпения и скорейшего восстановления. Ранее чудом выжившая после того страшного инцидента улан-удэнка объяснила, как пользовалась телефоном, когда ещё не могла видеть.
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