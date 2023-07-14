Её проведут в БГСХА
Спартакиада работников агропромышленного комплекса Бурятии состоится 22 июля в Улан-Удэ. Её проведут на базе спорткомплекса Бурятской сельхозакадемии. В этом году мероприятие посвящено столетию министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, сообщает пресс-служба ведомства.
Состязания пройдут по пяти видам спорта: волейбол, дартс, перетягивание каната, настольный теннис, комбинированная эстафета «Весёлые старты». В спартакиаде примут участие работники государственных учреждений агропромышленного комплекса Бурятии: министерство сельского хозяйства и продовольствия, управление ветеринарии, Россельхозцентр, Россельхозбанк, объединённая команда МО «Управление сельского хозяйства» и другие.
Начало соревнований с 9 часов утра. Парад открытия состоится в 12 часов. Всего ожидается более 100 участников.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии состоится спартакиада работников АПК
Общество, Фото:
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