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В Бурятии состоится спартакиада работников АПК

В Бурятии состоится спартакиада работников АПК
Общество,  Фото:pixabay.com
Её проведут в БГСХА

Спартакиада работников агропромышленного комплекса Бурятии состоится 22 июля в Улан-Удэ. Её проведут на базе спорткомплекса Бурятской сельхозакадемии. В этом году мероприятие посвящено столетию министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

Состязания пройдут по пяти видам спорта: волейбол, дартс, перетягивание каната, настольный теннис, комбинированная эстафета «Весёлые старты». В спартакиаде примут участие работники государственных учреждений агропромышленного комплекса Бурятии: министерство сельского хозяйства и продовольствия, управление ветеринарии, Россельхозцентр, Россельхозбанк, объединённая команда МО «Управление сельского хозяйства» и другие.

Начало соревнований с 9 часов утра. Парад открытия состоится в 12 часов. Всего ожидается более 100 участников.

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Бурятия сельское хозяйство спорт спартакиада

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