В Бурятии на видео попали нежности черношапочных сурков

Зверьки преодолевают каменные преграды ради «поцелуйчиков»



В «Заповедное Подлеморье» в Бурятии проходят исследования черношапочных сурков. Сотрудникам удалось снять на видео момент нежности между зверьками.



- Посмотрите, как ради «поцелуев» пухлячки преодолевают многоэтажные каменные препятствия. А потом смешно жамкаются лапками, крутят хвостиками и застывают на мгновение, наслаждаясь друг другом, - рассказали сотрудники «Заповедное Подлеморье».







Черношапочный сурок – обитатель высокогорных лугов. Занесён в Красную книгу России. Зверь живут семьями, а несколько семей, расположенных на легко преодолимом для сурков расстоянии, образуют колонию.



