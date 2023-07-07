Зверьки преодолевают каменные преграды ради «поцелуйчиков»
В «Заповедное Подлеморье» в Бурятии проходят исследования черношапочных сурков. Сотрудникам удалось снять на видео момент нежности между зверьками.
- Посмотрите, как ради «поцелуев» пухлячки преодолевают многоэтажные каменные препятствия. А потом смешно жамкаются лапками, крутят хвостиками и застывают на мгновение, наслаждаясь друг другом, - рассказали сотрудники «Заповедное Подлеморье».
Черношапочный сурок – обитатель высокогорных лугов. Занесён в Красную книгу России. Зверь живут семьями, а несколько семей, расположенных на легко преодолимом для сурков расстоянии, образуют колонию.
В Бурятии на видео попали нежности черношапочных сурков
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