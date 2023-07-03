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В Бурятии филиал госфонда «Защитники Отечества» принял более 900 обращений

В Бурятии филиал госфонда «Защитники Отечества» принял более 900 обращений
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

Отделение открыли только 30 мая

За первый месяц работы отделение государственного фонда «Защитники Отечества» в Бурятии приняло 908 обращений от участников специальной военной операции на Украине и их родственников. Об этом сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов:

«Большая часть запросов касалась мер поддержки: назначение мер социальной поддержки, вопросы денежных выплат, оформление документов, получение статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинская реабилитация и психолого-психотерапевтическая помощь, трудоустройство и переобучение, помощь в юридических вопросах». 

37 социальных координаторов филиала приняли в работу все обращения от подопечных фонда.

«Из 908 вопросов уже отработаны 700, - добавил Цыденов. - Работа социальных координаторов организована в каждом районе».

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 мая в Улан-Удэ открыли отделение государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Оно расположено в Октябрьском районе, за Удой, на улице Трубачеева, 61а. Фонд создан по указу президента России Владимира Путина. Отделение фонда в Бурятии оказывает защитникам Родины. Все виды поддержки сосредоточены в Улан-Удэ в одном месте: медицинская, юридическая, социальная помощь.


СВО реабилитация военные армия социальная защита спецоперация на Украине

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