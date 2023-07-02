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Тарифы на «коммуналку» в Бурятии не будут повышать ещё год

Тарифы на «коммуналку» в Бурятии не будут повышать ещё год
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их заморозили по всей стране до следующего июля

Традиционного подорожания «коммуналки» в середине лета в этот раз не будет. Тарифы на услуги ЖКХ в Бурятии, как и в остальных российских регионах, останутся прежними. Об этом предупредили ранее в РСТ.

- Для сдерживания нагрузки на потребителей и защиты прав и интересов социально незащищённых слоёв населения в 2023 году в Бурятии не будет индексации тарифов на коммунальные услуги, – подчеркнули в ведомстве. – Это решение принято на федеральном уровне и распространяется на все субъекты РФ.

В следующий раз квартплату повысят только через год. Тарифы на ЖКУ в республике, как и в целом по стране, решили внепланово увеличить с 1 декабря 2022-го. Предельный рост цен во всех регионах при этом сделали одинаковым – 9%.

Их пообещали не индексировать полтора года – вплоть до июля 2024-го. Пока власти держат своё слово. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте республиканской службы по тарифам, в Улан-Удэ всё осталось так же, как было зимой.

Так, за гигакалорию тепла с жителей бурятской столицы продолжат брать 2 тысячи 408 рублей 30 копеек, за кубометр горячей воды в открытой системе водоснабжения – 166 рублей 6 копеек, а в закрытой, которая смонтирована в основном в новостройках – 149 рублей 75 копеек.

Кроме того, горожане по-прежнему будут платить 26 рублей 57 копеек за кубометр холодной воды и 34 рубля 13 копеек – за канализацию. Вывоз одного кубометра мусора обойдётся в 496 рублей 45 копеек, а электроэнергия – в 3 рубля 46 копеек за киловатт-час.

В Минэкономразвития РФ досрочное подорожание квартплаты зимой объяснили необходимостью «обеспечить развитие инфраструктуры и бесперебойную работу отрасли ЖКХ». То есть деньги на обновление теплотрасс, водопроводов и других объектов решили брать их карманов россиян.
тарифы коммунальные услуги ЖКХ

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