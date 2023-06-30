Работы прошли на шести участках региональной дороги
В Заиграевском районе Бурятии на шести участках региональной дороги появились тротуары и остановочные павильоны. Вблизи сёл Арбижил, Старый Онохой, Нарын-Шибирь, Добо-Енхор, Ацагат и примыкании на Онохой в ходе ремонта дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита (26 – 58 км) провели работы по благоустройству. Для повышения безопасности пешеходов и водителей на этих участках обустроили остановочные пункты с устройством тротуаров, остановочных павильонов и пешеходного ограждения.
Ремонт дороги от отворота в село Нарын-Шибирь до отворота на Гортоповский мост продолжается. В настоящее время дорожники заасфальтировали 15 км этой трассы ещё на 4,2 км – уложен первый выравнивающий слой. На отворотах у шести сёл обустроили остановочные пункты: установили автопавильоны, пешеходное ограждение, соответствующие дорожные знаки, устроили тротуары и нанесли разметку. Позже будут устроены и пешеходные переходы.
Всего на данном участке с 26 по 58 км дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита дорожники отремонтируют 32 км и 6 мостов. В опасных местах проектом предусмотрено барьерное ограждение. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.
Напомним, в настоящее время на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита идёт ремонт сразу четырёх участков, общей протяжённостью более 100 км: 16 - 26 км, 26 - 58 км, 200 - 234 км, 357 - 387 км. В прошлом году ввели в эксплуатацию участки данной дороги в селе Исинга, на перевале Шанатском, отремонтировали мост через реку Алтан, установили освещение, тротуары и барьерное ограждение в селе Романовка. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
В районе Бурятии обустроили тротуары и остановочные павильоны
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