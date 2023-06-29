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Представители Бурятии стали призёрами чемпионата Росгвардии по стрельбе

Представители Бурятии стали призёрами чемпионата Росгвардии по стрельбе
Общество,  Фото:предоставлено Росгвардией по РБ
Участники чемпионата выполняли различные упражнения по стрельбе из снайперских винтовок, пистолетов и автоматического оружия

В Иркутской области завершился чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудников и военнослужащих Росгвардии. 13 команд росгвардейцев боролись за переходящий Кубок призёра Олимпийских игр Анатолия Асрабаева.

Участники чемпионата выполняли различные упражнения по стрельбе из снайперских винтовок, пистолетов и автоматического оружия. Спортсмены поражали цели с различных дистанций в специально смоделированных условиях, максимально приближенных к боевым. Снайперы вели огонь как на скорость, так и без учёта времени.

По итогам чемпионата бурятские росгвардейцы в составе команды Восточного округа Росгвардии в общекомандном зачёте завоевали серебро, совсем немного уступив победителям – команде Сибирского округа. Бронза у военнослужащих и сотрудников Северо-Кавказского округа.

Также росгвардейцы Бурятии показали высокие результаты в личном первенстве, завоевав призовые места. Сотрудники ОМОН «Кречет» прапорщик полиции Иван Б. и майор полиции Вячеслав Б. выполнили норматив мастера спорта и кандидата в мастера спорта соответственно.
спорт Росгвардия стрельба

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