Участники чемпионата выполняли различные упражнения по стрельбе из снайперских винтовок, пистолетов и автоматического оружия
В Иркутской области завершился чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди сотрудников и военнослужащих Росгвардии. 13 команд росгвардейцев боролись за переходящий Кубок призёра Олимпийских игр Анатолия Асрабаева.
Участники чемпионата выполняли различные упражнения по стрельбе из снайперских винтовок, пистолетов и автоматического оружия. Спортсмены поражали цели с различных дистанций в специально смоделированных условиях, максимально приближенных к боевым. Снайперы вели огонь как на скорость, так и без учёта времени.
По итогам чемпионата бурятские росгвардейцы в составе команды Восточного округа Росгвардии в общекомандном зачёте завоевали серебро, совсем немного уступив победителям – команде Сибирского округа. Бронза у военнослужащих и сотрудников Северо-Кавказского округа.
Также росгвардейцы Бурятии показали высокие результаты в личном первенстве, завоевав призовые места. Сотрудники ОМОН «Кречет» прапорщик полиции Иван Б. и майор полиции Вячеслав Б. выполнили норматив мастера спорта и кандидата в мастера спорта соответственно.
Представители Бурятии стали призёрами чемпионата Росгвардии по стрельбе
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