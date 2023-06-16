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В парке в столице Бурятии устроят гадание на Таро

В парке в столице Бурятии устроят гадание на Таро
Общество, 
Для улан-удэнцев подготовили необычные развлечения на День города

В эту субботу, 17 июня, столица Бурятии отметит очередной день рождения – ей исполняется 357 лет. В честь этого события для жителей и гостей города подготовили обширную развлекательную программу (возрастное ограничение – 0+).

С размахом отпразднуют День города не только в центре, но и в популярных зонах отдыха. Так, в парке имени Орешкова с 13:00 продолжится красочная «Верхнеудинская ярмарка», которая развернулась там в пятницу, 16-го. Благодаря анимационному проекту можно окунуться в прошлое и насладиться атмосферой ярмарочных гуляний конца 18-начала 19 веков, проходивших когда-то в Верхнеудинске. Свою продукцию на мероприятии представляют более 40 местных предприятий.

В парке «Кристальный» на Стеклозаводе в 15:00 начнётся фестиваль семейного отдыха «Городской семейный пикник» с участием творческих коллективов и исполнителей из Улан-Удэ. Детей и их родителей ждут мастер-классы, весёлые старты и шахматный турнир. А ещё там будет площадка для любителей пения.

В парке «Юбилейный» в 14:00 стартуют развлекательные шоу и выступление детских творческих коллективов «С любовью к городу». В зоне отдыха организуют различные развлекательные площадки, анимационные точки, бесплатную видеозону с охватом камеры на 360 градусов и устроят спортивные и танцевальные мастер-классы

В 18:00  там пройдёт чемпионат по скоростному поеданию бууз, а затем – праздничный концерт с участием заслуженных артистов Бурятии Зоригто и Нонны Тогочиевых, певца Валико Гаспаряна, ансамбля «Верхнеудинская слобода», мужского вокального коллектива «Старики-разбойники» и театра танца «Капуччино».

Необычные развлечения придумали для посетителей парка имени Жанаева в микрорайоне Восточный. Там развернётся фестиваль «Город субкультур». В программе – выставка картин, мехенди, игра в большую дженгу, мастер-класс по современным танцевальным направлениям, большой концерт кавер-групп, барабанный интерактив, конкурс «Неформат» и гадание на картах Таро. Начало – в 17.00

Возрастное ограничение – 0+

день города Праздники парки отдыха

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