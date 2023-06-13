Улан-удэнцы смогут окунуться в прошлое на «Верхнеудинской ярмарке»

Горожане смогут купить на ней сувениры, продукты, чай, изделия национальных центров



16 и 17 июня, в дни празднования Дня города, с утра до вечера в парке имени Орешкова будет проходить традиционный для столицы Бурятии анимационный проект «Верхнеудинская ярмарка» (возрастное ограничение 0+). Об этом сообщила сегодня на брифинге начальник управления потребительского рынка и предпринимательства администрации города Светлана Терещенко.



Главная особенность ярмарки – это историческая реконструкция и атмосфера ярмарочных гуляний конца 18-го – начала 19-го веков, проходивших в то время в Верхнеудинске.



- В этом году в течение двух дней свою продукцию на ярмарке представят более 40 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Ярмарка будет поделена на несколько отдельных зон: Фестиваль чая, выставка-продажа продукции национальных культурных центров, фудкорт, выставка-продажа продуктов, а также сувенирной продукции, - сообщила Светлана Терещенко.



В ярмарке примут участие крупные производители и районные предприниматели о своей вкусной продукцией – сырами, колбасами, сладостями.



Во второй состоится фестиваль чая. Свой чай и дикоросы представят местные компании.



- Мы демонстрируем на ярмарке разные экспозиции – лавку купца, к примеру. И другие точки, направленные на создание атмосферы Верхнеудинска конца 18-го и нач.19 века. Зритель может стать участником ярмарки прошлого века. Фестиваль чая - не менее интересный проект. На нём проходят церемонии чаепития. На протяжении всего фестиваля на центральной площадке парка будет идти концертная программа. В парке также пройдет увлекательный квест по истории города, все участники получат призы, - поделился директор МАУ «Городской культурный центр» Игорь Плотников.



По его словам, «Верхнеудинская ярмарка становятся понемногу глобальным проектом». «Предприниматели сами заинтересованы в этом. Будет интересно, горожанам нужно обязательно ее посетить», - призвал он.



Кроме того, на ярмарке будут представлены и национально-культурные центры Улан-Удэ, которые познакомят жителей со своим бытом, обычаями и традиционной кухней.



