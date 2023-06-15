В День города в столице Бурятии перекроют несколько улиц

Жителей бурятской столицы предупредили о перекрытии нескольких улиц из-за празднования Дня города – свой 357-й день рождения Улан-Удэ отметит уже в эту субботу, 17 июня (возрастное ограничение – 0+).
Ряд праздничных мероприятий пройдёт на площади Советов. Из-за этого движение общественного транспорта и автомобилей в центре ограничат с раннего утра – с 6:00 и до 23:00. Для них закроют, в частности, улицы Сухэ-Батора (от Борсоева до Смолина), Ленина (от Некрасова до Сухэ-Батора), Коммунистическая (от Сухэ-Батора до Ербанова) и Ербанова (от Коммунистической до Смолина).
Кроме того, с 6:00 до 13:00 перекроют улицу Почтамтская – проспект Победы (от Некрасова до Куйбышева), улицы Советская – Ленина (от Смолина до Некрасова) и сквозной проезд на Фрунзе (от Борсоева до проспекта Победы).
Привычная схема движения там возобновится после праздничного шествия организаций и предприятий города (0+). Как сообщал «Байкал-Daily», трамваи и автобусы в День города будут ходить допоздна.