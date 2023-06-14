В Улан-Удэ трамваи и автобусы в День города будут ходить допоздна









Допоздна продолжат курсировать все муниципальные автобусы, маршруты которых пролегают через главную площадь города. Последние отправятся из центра около 00:00. Как сообщили в мэрии, для улан-удэнцев запустят четыре больших автобуса № 16, пять – № 1, столько же – № 3, два – № 2 большой вместимости и ещё три средних «тройки».



Кроме того, задействуют пять автобусов № 10, пять – № 17, два – № 19а, три – № 37 (два больших и один средний), три – № 46а, два – № 59, два – № 92 и три – № 95.



На маршруты, которые обслуживают частники – № 2, 3, 15, 29, 30, 37, 40, 55, 56, 77, 59, 82, 95, 97, 19, 33, 46, 92 – выйдут по 5-15 единиц транспорта, итого – более ста.



Продлить до 00:00 решили и работу трамваев: по четыре вагона № 1 и 2 и по два – № 4, 7, 8.

