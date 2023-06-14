14 июня

13 июня

Популярное

В Улан-Удэ трамваи и автобусы в День города будут ходить допоздна

В Улан-Удэ трамваи и автобусы в День города будут ходить допоздна
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за праздника их работу решили продлить

В День города, 17 июня, общественный транспорт в столице Бурятии будет работать до полуночи. Площадь Советов, где состоится большой праздничный концерт (возрастное ограничение – 6+) и ближайшие улицы – Ленина, Сухэ-Батора и Ербанова – перекроют уже с шести часов утра. Маршруткам и автомобилям придётся следовать в объезд по Коммунистической, Смолина и Борсоева.




Допоздна продолжат курсировать все муниципальные автобусы, маршруты которых пролегают через главную площадь города. Последние отправятся из центра около 00:00. Как сообщили в мэрии, для улан-удэнцев запустят четыре больших автобуса № 16, пять – № 1, столько же – № 3, два – № 2 большой вместимости и ещё три средних «тройки».

Кроме того, задействуют пять автобусов № 10, пять – № 17, два – № 19а, три – № 37 (два больших и один средний), три – № 46а, два – № 59, два – № 92 и три – № 95.

На маршруты, которые обслуживают частники – № 2, 3, 15, 29, 30, 37, 40, 55, 56, 77, 59, 82, 95, 97, 19, 33, 46, 92 – выйдут по 5-15 единиц транспорта, итого – более ста.

Продлить до 00:00 решили и работу трамваев: по четыре вагона № 1 и 2 и по два – № 4, 7, 8.
день города праздник транспорт трамвай автобусы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Монголии провели большой международный мотофестиваль
В Монголии провели большой международный мотофестиваль
Общество, 14.06.2023
Байкеры проехались по улицам Улан-Батора
На севере Бурятии «закольцевали» мощный лесной пожар
На севере Бурятии «закольцевали» мощный лесной пожар
Общество, 14.06.2023
Пока борьба с ним идёт с переменным успехом
Пьяный в зюзю улан-удэнец приставал к покупателям «Абсолюта»
Пьяный в зюзю улан-удэнец приставал к покупателям «Абсолюта»
Общество, 14.06.2023
Он сыпал в супермаркете матом и оскорблял продавцов

Столицу Бурятии украшают и отмывают ко Дню города
Столицу Бурятии украшают и отмывают ко Дню города
Общество, 14.06.2023
Перед праздником в Улан-Удэ устроили масштабную уборку
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по скоростному поеданию бууз
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по скоростному поеданию бууз
Общество, 14.06.2023
Каждый участник должен будет съесть 10 бууз
В Бурятии повысили входную плату в Забайкальский нацпарк
В Бурятии повысили входную плату в Забайкальский нацпарк
Общество, 14.06.2023
Изменения вступили в силу с начала июня
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу возле КДЦ «Рассвет»
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу возле КДЦ «Рассвет»
Общество, 14.06.2023
Работы должны быть завершены к осени
Штормовое предупреждение: В Бурятии испортится погода
Штормовое предупреждение: В Бурятии испортится погода
Общество, 14.06.2023
На республику надвигается сильный ветер
В Улан-Удэ проведут бесплатные экскурсии для школьников на бурятском языке
В Улан-Удэ проведут бесплатные экскурсии для школьников на бурятском языке
Общество, 14.06.2023
Экскурсии проводятся в Художественном музее и музее истории Бурятии
Проект благоустройства парка в Бурятии отправится на всероссийский конкурс
Проект благоустройства парка в Бурятии отправится на всероссийский конкурс
Общество, 14.06.2023
В парке Хоринска планируют разместить лукодром, пирс на реке и «Древо жизни»
В Улан-Удэ опять будут ловить бродячих собак
В Улан-Удэ опять будут ловить бродячих собак
Общество, 14.06.2023
Облаву на них устроят на Бурводе
В Бурятии сельчане пожаловались на холодные унитазы в детсаду
В Бурятии сельчане пожаловались на холодные унитазы в детсаду
Общество, 14.06.2023
Они заявили, что из-за этого воспитанники ДОУ мёрзнут и болеют

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^