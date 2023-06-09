В Бурятии тряхнуло ещё один район

Очередное сейсмособытие – уже второе по счёту за 9 июня – зарегистрировали в Тункинском районе Бурятии. Оно произошло в 10:14 по местному времени, сообщается в районной группе «Тунка-инфо.24/7».Эпицентр находился в 40 километрах к северо-западу от села Кырен. Магнитуда землетрясения составила 3,3.

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