В Бурятии тряхнуло ещё один район

Очередное сейсмособытие – уже второе по счёту за 9 июня – зарегистрировали в Тункинском районе Бурятии. Оно произошло в 10:14 по местному времени, сообщается в районной группе «Тунка-инфо.24/7».
Эпицентр находился в 40 километрах к северо-западу от села Кырен. Магнитуда землетрясения составила 3,3.
За несколько часов до этого, в 6:57 утра, тряхнуло Баргузинский район. Очаг был в районе полуострова Святой Нос.
Подземные толчки магнитудой 4 ощутили некоторые жители Улан-Удэ. Докатилось оно и до соседнего Приангарья. Сейсмологи оценили интенсивность землетрясения в 3-4 балла в селе Онгурён в Ольхонском районе Иркутской области и в два балла – в самой областной столице.
Подземные толчки магнитудой 4 ощутили некоторые жители Улан-Удэ. Докатилось оно и до соседнего Приангарья. Сейсмологи оценили интенсивность землетрясения в 3-4 балла в селе Онгурён в Ольхонском районе Иркутской области и в два балла – в самой областной столице.