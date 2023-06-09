В Бурятии ранним утром произошло землетрясение





Все землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). Те, что до пяти баллов, не причиняют вреда.

В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в 6:57 утра 9 июня в точке с координатами 53.60 градусов широты и 108.56 долготы.Эпицентр находился в районе полуострова Святой Нос. Магнитуда землетрясения составила 4, сообщили в районной группе «Баргузин-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы РАН.Подземные толчки ощутили некоторые жители Улан-Удэ. Докатилось оно и до соседнего Приангарья. Сейсмологи оценили интенсивность землетрясения в 3-4 балла в селе Онгурён в Ольхонском районе Иркутской области и в два балла – в самой областной столице.