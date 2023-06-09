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В Бурятии ранним утром произошло землетрясение

В Бурятии ранним утром произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
На этот раз тряхнуло полуостров Святой Нос

В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в 6:57 утра 9 июня в точке с координатами 53.60 градусов широты и 108.56 долготы.

Эпицентр находился в районе полуострова Святой Нос. Магнитуда землетрясения составила 4, сообщили в районной группе «Баргузин-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки ощутили некоторые жители Улан-Удэ. Докатилось оно и до соседнего Приангарья. Сейсмологи оценили интенсивность землетрясения в 3-4 балла в селе Онгурён в Ольхонском районе Иркутской области и в два балла – в самой областной столице.  

Все землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). Те, что до пяти баллов, не причиняют вреда.
землетрясение

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