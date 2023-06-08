В Бурятии объяснили причину внезапного появления ключа возле Гусиного озера

В Минприроды сообщили, что такие источники появляются по всей республике









- Сейчас много пишут, что по Бурятии в новых местах взрываются или бьют родники. У нас в Цаган-Морине тоже появился такой в поле, – поделилась сельчанка.



За пару недель до этого подземный ключ заметили между 217-м и 218-м км. региональной трассы «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в Хоринском районе. В ГКУ «Бурятрегионавтодор» тогда уточнили, что дороге ничего не угрожает и по ней продолжает ездить транспорт. Воду отвели с помощью водоотводных канав и водопропускных труб.

В конце апреля в селе Цаган-Морин в Закаменском районе тоже неожиданно забил родник. Видеоподтверждение разместили в группе «Закамна-инфо.24/7». Обнаружила источник одна из местных жительниц, которая и запечатлела его на камеру.- Сейчас много пишут, что по Бурятии в новых местах взрываются или бьют родники. У нас в Цаган-Морине тоже появился такой в поле, – поделилась сельчанка.За пару недель до этого подземный ключ заметили между 217-м и 218-м км. региональной трассы «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в Хоринском районе. В ГКУ «Бурятрегионавтодор» тогда уточнили, что дороге ничего не угрожает и по ней продолжает ездить транспорт. Воду отвели с помощью водоотводных канав и водопропускных труб.

Некоторые жители республики сочли это дурным предзнаменованием, назвав появление нового водного источника «началом конца». По словам других интернет-пользователей, в районе с 2020 года просто повышается уровень грунтовых вод, «потому левый берег топит каждое лето».Объяснение этому явлению дали в министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии. В ведомстве отметили: случай не единичный – на всей территории республики сейчас фиксируется появление родников.- Это связано с наступлением многоводного периода. С 2018 года происходит насыщение грунтовых вод и, как следствие – разгрузка водоносных горизонтов в местах, наиболее подверженных беспрепятственному выходу воды на поверхность земли, – приводят ответ Минприроды в районной группе «Селенга-инфо.24/7».В ведомстве отметили: мониторинг подземных вод на территории РФ входит в полномочия федерального агентства по недропользованию (Роснедра). «Для более детального анализа требуются гидрогеологические исследования», – добавили в министерстве.