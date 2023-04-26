Посреди поля в Бурятии забил родник

Его случайно обнаружили местные жители











Пару недель назад подземный ключ заметили между 217-м и 218-м км. региональной трассы «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в Хоринском районе. В ГКУ «Бурятрегионавтодор» тогда уточнили, что дороге ничего не угрожает и по ней продолжает ездить транспорт.



- Воду отвели с помощью водоотводных канав и водопропускных труб, – пояснили ранее в учреждении.



В селе Цаган-Морин в Закаменском районе неожиданно забил родник. Видео с ним разместили недавно в группе «Закамна-инфо.24/7». Этот источник обнаружила одна из местных жительниц, которая и запечатлела его на камеру.- Сейчас много пишут, что по Бурятии в новых местах взрываются или бьют родники. У нас в Цаган-Морине тоже появился такой в поле, – поделилась сельчанка.