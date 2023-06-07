Возле Гусиного озера в Бурятии внезапно забил ключ







В конце апреля в селе Цаган-Морин в Закаменском районе тоже



- Сейчас много пишут, что по Бурятии в новых местах взрываются или бьют родники. У нас в Цаган-Морине тоже появился такой в поле, – поделилась сельчанка.



За пару недель до этого подземный ключ заметили между 217-м и 218-м км. региональной трассы «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в Хоринском районе. В ГКУ «Бурятрегионавтодор» тогда уточнили, что дороге ничего не угрожает и по ней продолжает ездить транспорт. Воду отвели с помощью водоотводных канав и водопропускных труб.

В конце апреля в селе Цаган-Морин в Закаменском районе тоже неожиданно забил родник. Видеоподтверждение разместили в группе «Закамна-инфо.24/7». Этот источник обнаружила одна из местных жительниц, которая и запечатлела его на камеру.- Сейчас много пишут, что по Бурятии в новых местах взрываются или бьют родники. У нас в Цаган-Морине тоже появился такой в поле, – поделилась сельчанка.За пару недель до этого подземный ключ заметили между 217-м и 218-м км. региональной трассы «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в Хоринском районе. В ГКУ «Бурятрегионавтодор» тогда уточнили, что дороге ничего не угрожает и по ней продолжает ездить транспорт. Воду отвели с помощью водоотводных канав и водопропускных труб.

Ключ забил прямо на берегу Гусиного озера в Селенгинском районе Бурятии. Видео с ним поделились в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск». После эти кадры разлетелись по многим местным пабликам, включая «Аноним 03» во «Вконтакте».Правда, некоторые жители республики сочли это дурным предзнаменованием, назвав появление ключа «началом конца». По словам других интернет-пользователей, в районе с 2020 года просто повышается уровень грунтовых вод, «поэтому левый берег топит каждое лето».