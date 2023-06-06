Местные жители решили, что это изощрённая женская месть
Накануне в паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» появилось фото, сделанное в городе во дворе одного из домов. На снимке – автомобиль, обклеенный средствами женской гигиены.
Гигиенические прокладки «красуются» на лобовом и боковом стёклах, а парочка даже есть на переднем бампере. Северобайкальцы гадают, кто же проделал такое с машиной. Многие решили, что это изощрённая женская месть – мол, какая-то девушка решила насолить бывшему возлюбленному. Но есть и другие версии. «Может, это лайфхак, чтобы стёкла в дождь не затягивало», – предположили местные жители.
Подобное произошло в августе 2019 года в столице Бурятии. Тогда в группе «ДТП 03» всё в том же «ВК» выложили фото с припаркованной на улице Пушкина иномаркой, тоже обклеенной прокладками.
Тогда жители республики тоже пришли к выводу, что «протюнингованное» авто – дело рук представительницы прекрасного пола, которая по каким-то причинам мстит его владельцу.
Кто-то и вовсе в шутку заявил, что это новая марка – Toyota Always, причём, возможно, первая такая в мире. Позже причину столь экстравагантного поступка раскрыли в комментариях в другом паблике: «Это хорошо спланированная месть, на которую было затрачено не так много средств и времени, как все думают. Этот парень получил по заслугам. Никогда не стоит обижать девушку».
На севере Бурятии припаркованное во дворе авто обклеили женскими прокладками
Общество, Фото:
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