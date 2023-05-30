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В Бурятии обнаружили медведя, обожающего одуванчики

В Бурятии обнаружили медведя, обожающего одуванчики
Общество,  Фото:Юрий Гороховский
Ему дали кличку Босопятый

На полевой базе Давша в Баргузинском заповеднике в Бурятии поселился косолапый любитель одуванчиков. О нём рассказал государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Юрий Гороховский.

Мишку прозвали Босопятым. По словам госинспектора, с ним особая история. Этот медведь уже четыре года заявляет свои права на территорию Давши. Его особо не пугают никакие техногенные и громкие звуки. «Немного отбежит и опять начинает пастись на траве, которой по старым подворьям очень много, и она очень крупная и сочная, благо земля удобренная», - рассказал Юрий Гороховский.

- Так и уживаемся с ним уже какой год в течение лета на территории полевой базы Баргузинского заповедника. Иногда всё-таки приходится ему «дать прикурить» фальшфейером, чтобы сильно не борзел, - добавил он.

По его словам, весной медведь любит искать еду возле горячего источника. Там раньше обычно пробивается первая зелень. Косолапый просто обожает одуванчики.

- Только они среди прошлогодней ветоши начнут поднимать листья и побеги с бутонами, Босопятый уже нашёл их и съел. Они снова собираются силами и отрастают. Он опять съел. Каждые последующие побеги одуванчика становятся всё ниже и ниже, и вот всё же цветы зацвели, плотно прижавшись к земле. Очевидная адаптация на воздействие, - рассказал Юрий Гороховский.

Но и эти цветы Босопятые съест, уверен госинспектор. Он прикрепил к публикации фотографии мишки. С виду медведь симпатичный, с необычным окрасом – будто с проседью; одна подписчица назвала такой «прикид» модным. 





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