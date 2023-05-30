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Жителям Бурятии рассказали о фейках про пропавших детей

Жителям Бурятии рассказали о фейках про пропавших детей
Общество, 
Волонтёры объяснили, как распознать такие сообщения и зачем их рассылают

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали о так называемых фейках – недостоверных сообщениях – про пропавших детей. Они периодически появляются в соцсетях и родительских чатах и, как правило, сопровождаются призывом «Срочный перепост!».

- Их пересылают взволнованные родители, а иногда даже сотрудники системы образования. Особенно впечатлительные и доверчивые, желая помочь, добавляют свой номер телефона для связи, думая, что ситуация произошла с близкими и подруга/сестра/родственница нуждается в помощи, – говорится на официальной странице отряда во «ВКонтакте».

Подобные публикации обычно довольно эмоциональные. Очевидцы сообщают, что «видели странного мужчину» или что «женщина заманивала ребёнка в кусты».

- Фейки появляются по разным причинам – тут и чёрный маркетинг, и разжигание паники, и просто неудачная комбинация случайных факторов. Важно понимать, что люди пересылают их, находясь под властью эмоций и искренне желая помочь. Здесь и кроется опасность –  эти сообщения создают общий нервозный фон, приводят к панике, отвлекают профильные службы и волонтёров от помощи реальным людям, – пояснили в «ЛизаАлерт».

Есть несколько признаков, по которым можно распознать фейки. Первый – яркая эмоциональная окраска (взволнованный голос, пугающие детали, угроза безопасности детей). Второй – отсутствие конкретики, фактов, размытые подробности, обобщения, общие фразы, относительное время («утром», «сегодня», «час назад»). Ссылки на источник отсутствуют – как и географическая привязка (или же она не очень точная – у школы, на Ленина, в городском парке, ведь подобные места есть в любом городе).

Насторожить должен и призыв распространить сообщение. В достоверном объявлении о пропавшем или найденном всегда есть его (её) фамилия, имя и возраст, место, время и обстоятельства пропажи (или обнаружения), особые приметы, описание одежды и самое главное – контакты родных, полиции и/или волонтёров.

Если вы видите пост об исчезнувшем человеке, в достоверности которого сомневаетесь, не распространяйте его и посоветуйте приславшему обратиться в полицию и к добровольцам.

- Фейковые сообщения могли бы быть полезными, если бы, увидев их, родители лишний раз говорили с детьми о безопасности – как не потеряться, как выбрать правильный маршрут, к кому можно обратиться за помощью и т. д, – отмечают волонтёры.

В региональных группах «ЛизаАлерт» публикуют только достоверную информацию и потому делиться размещёнными там постами можно без опасений.
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