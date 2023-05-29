Дарима Линховоин: «Была в шоке, получив приглашение в жюри»

Народная артистка России рассказала «Байкал-Daily» об участии в XVII конкурсе имени Чайковского

Дарима Линховоин, художественный руководитель оперы Бурятского театра оперы и балеты имени Цыденжапова, станет членом жюри XVII Международного конкурса имени ПИ. Чайковского. Он состоится в Москве и Санкт-Петербурге с 19 июня по 1 июля 2023 года.

- Я была в шоке, когда получила письмо от министерства культуры России и директора конкурса с предложением об участии в качестве члена жюри, - рассказала «Байкал-Daily» музыкант и многолетний концертмейстер Оперного театра в Улан-Удэ. – Получается, что я окажусь по другую сторону баррикад!

Дарима Линховоин за свою творческую жизнь подготовила к разным конкурсам, включая и престижный конкурс имени Чайковского, много солистов: Ольгу Аюрову (1986 г.), Пурэвжавына Ганбата (1998 г.) , Намхай Мунхзула (2007 г.) , Ариунбаатара Ганбаатара (гран-при, 2015 г.), Марину Балданову (2019 г.).

- Теперь буду членом жюри в номинации «Сольное пение». Согласилась сразу – это большая честь! Певцы будут соревноваться в Санкт-Петербурге. У них пройдёт три тура, по результатам которых жюри определит победителей.

По словам Даримы Линховоин, в жюри конкурса довольно редко приглашали музыкантов или певцов не только из регионов Сибири и Дальнего Востока, но и вообще из России и СССР.

- Я наблюдаю за конкурсом с 60-х годов XX века, знаю нюансы и подготовки исполнителей, и работы членов жюри, - сказала она. – Предстоит нелёгкий труд. Это один из самых престижных конкурсов в мире!

В 2023 году исполняется 65 лет с момента учреждения Международного конкурса имени П.И. Чайковского в СССР.