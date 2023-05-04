В России выпустили монеты в честь столетия Республики Бурятия



В этом году Республика Бурятия отмечает вековой юбилей. В честь этого события Банк России уже 4 мая выпускает в обращение памятную серебряную монету«100-летие образования Республики Бурятия» номиналом в три рубля серии «Исторические события».



Тираж монеты – три тысячи штук. Изготовлены они из серебра 925-ой пробы. Диаметр каждой – 39 миллиметров, масса – 31,1 гр, рассказали на официальном сайте регулятора.



На обеих сторонах по окружности имеется выступающий кант. На лицевой имеется рельефное изображение государственного герба РФ, надписи «Российская Федерация» и «Банк России». Там же указаны номинал («3 рубля»), год чеканки («2023 г.»), обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.







На оборотной стороне – рельефные изображения герба Бурятии, всадника на конце в национальном костюме, Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева и верхушек лиственниц. А ещё там есть оперный театр, Иволгинский дацан, силуэт парящего орла, берега Байкала, трава и камни, выполненные в технике лазерного матирования. По окружности идут традиционный бурятский орнамент и надпись «Республика Бурятия». Ещё одна, рельефная – «100 лет», обрамленная элементами орнамента, расположена внизу в две строки.







Кстати, если кому-то попадётся такая памятная монетка, ей можно спокойно расплатиться в магазине или в транспорте.



- Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приёму по номиналу во все виды платежей без ограничений, – заявили в Центробанке.





Сто лет Республике Бурятия исполнится 30 мая. Именно этого числа в 1923 году была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая республика, столицей которой стал город Верхнеудинск, в 1934-ом переименованный в Улан-Удэ. А в июле 1958-го субъект получил название Бурятская АССР.



Весной 2017-го власти решили учредить День республики, и депутаты Народного Хурала официально закрепили 30 мая в качестве праздничной даты.







