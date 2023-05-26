Студенты ВСГУТУ передали в зону СВО уникальные защитно-маскировочные комплекты

«Байкал-Daily» узнал, как их научились делать в Улан-Удэ



Защитно-маскировочные комплекты студенческое конструкторское бюро «Силуэт» (СКБ) Восточно-Сибирского университета технологий и управления (ВСГУТУ) шьёт в одном из корпусов вуза. В аудитории стоит промышленное оборудование для раскройки, пошива одежды.



- Тут они проходят и практику, выполняют учебные работы, - объясняет Ольга Ракшаева, старший преподаватель кафедры «Конструирование, дизайн и технологии. – Пытаемся совмещать, но трудятся, в основном, в свободное от учёбы время.



Идея совместить учёбу с работой появилась в сентябре 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию.



- Возник вопрос об экипировке, а потом уже поступила через военкора Александра Гармаева конкретная просьба, что им надо, - говорит Ракшаева. – Мы определились с моделями, были закуплены материалы. Потом встречались с военными, показали им макет. Они высказали свои пожелания.



В начале мая в зону СВО отправилась партия из шести маскировочных комплексов ШМ-3. Это уже третья модель за девять месяцев. Всего с сентября 2022 года в 5-ю отдельную танковую бригаду (она базируется в Улан-Удэ на станции Дивизионная) передали 28 комплектов.



- Костюмы сразу без посредников уходят от нас на передовую. Шить их долго, работа очень кропотливая, - утверждает Ольга Ракшаева. – В неделю получается один комплекс. Для себя мы его называем «Шаман». Постоянно дорабатываем: в зависимости от сезона и назначения.



Хочешь победы – будь впереди



Маскировочные комплекты на линии соприкосновения нужны прежде всего разведчикам. ШМ-3 сейчас шьют в летнем варианте – на Донбассе уже давно буйствует «зелёнка». В комплекс входят брюки, куртка, лента на винтовку и самая трудоёмкая деталь – сетка довольно большого размера. Она полностью скрывает местоположение бойца и его оружия.



Материалы сперва покупал за счёт своих сборов в соцсетях военкор Гармаев, потом помогали студенты и преподаватели ВСГУТУ. От самого университета – производственная база, волонтёрский труд студентов и преподавателей, других сотрудников.



- Мы закупаем материалы в Иваново оптом, чтобы выходило дешевле, - говорит Татьяна Бекетова, заведующая кафедрой конструирования, дизайна и технологии ВСГУТУ.



По её словам, работа над такими изделиями очень полезна и для учебного процесса:



- Студенты – конструкторы одежды – приобретают настоящий производственный опыт. Они разрабатывают конструкцию, совершенствуют технологию лазерной резки, например, маскировочных листьев, осваивают профессиональное оборудование.



Листья нарезают на лазерной установке центра молодёжного инновационного творчества «Технолаб». Он работает при машиностроительном факультете ВСГУТУ. Идут на встречу и предприниматели, у которых есть подобное оборудование – это ускоряет процесс производства. Бизнесмены делают это бесплатно.



Бекетова говорит, что разработка конструкторского бюро «Силуэт» уникальная. И она очень продвинутая для России:



- Учтены все пожелания военных, например, быстрый съём-одевание, дополнительные фиксирующие детали, которые при случае также могут выполнить роль кровоостанавливающего жгута, неслышная работа фурнитуры, отсутствие бликующих элементов и так далее.



По словам завкафедрой, в стране массово сейчас производятся «костюмы попроще». У военных к ним много претензий. Например, в расположении тех же маскировочных листьев на брюках и куртке. Делают, в общем, «попроще и быстрее». В интернет-магазинах можно купить продукцию иностранных компаний.



- Но таких, как у нас, мы там не видели, - утверждает Ольга Ракшаева. – У нас большие объемы сложного ручного труда, индивидуальные заказы от военных. Даже по размерам.



Польза для учёбы



Маскировочные комплексы ШМ-1, ШМ-2 и ШМ-3 разработаны в том числе и нынешними выпускниками бакалавриата кафедры конструирования, дизайна и технологии ВСГУТУ.



- Дипломницы выполнили чертежи на российском программном обеспечении, - с гордостью подчёркивает Татьяна Бекетова. – Наши студенты в этом плане конкурентоспособны: сами разработали, сами сделали макеты, сами сшили. Их ждут в любом регионе на работу.



Будущие конструкторы Александра Ц. и Дарья Б. пишут диплом по теме «Проектирование маскировочного комплекса». Это если простым языком. На самом деле название темы гораздо сложнее.



- Участие в процессе очень помогает при подготовке выпускной работы, - рассказывает Александра. – Всё пробуем сами.



Помимо текста работы, девушки представят экзаменационной комиссии чертежи, графику и, конечно, само изделие.



- То есть всё это по итогам это можно будет отдать в другое производство, а там легко смогут наладить выпуск, – говорит Ольга Рахманова.



Дарью Б., кстати, ещё до защиты диплома пригласили на работу в одну из компаний соседнего Иркутска.



По отзывам из зоны проведения СВО разведчики из 5-й танковой бригады довольны маскировкой, которую для них делают на базе ВСГУТУ. Силуэт бойца в костюме от СКБ «Силуэт» реально размыт, противник его не видит, ведь даже цвета костюма подобраны индивидуально. Кроме того, конструкторы ВСГУТУ оставляют военным возможность самим быстро доработать ШМ-3: исходя из боевой обстановки, легко можно что-то подрезать или добавить.



- Каждый военный, разведчик всё равно там совершенствует такой костюм, - утверждает Татьяна Бекетова. – Им на передовой виднее.





Если хотите помочь СКБ «Силуэт» в производстве маскировочных комплексов, координаты есть в редакции «Байкал-Daily».

