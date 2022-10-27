В нём учтены пожелания бойцов из республики
Маскировочный костюм сшит студентами студенческого конструкторского бюро «Силуэт» и сотрудниками кафедры «Конструирование, дизайн и технологии» ВСГУТУ.
Средства на материалы собраны через Telegram-канал фотокора, члена «Боевого братства Бурятии» Александра Гармаева. Он сейчас работает в прифронтовой полосе на Донбассе. С фурнитурой помогли волонтёры дацанов республики.
- Все случилось благодаря случайному звонку Жаргалмы, которая с подругами начала пошив на дому футболок и нательного белья для наших воинов, - сообщил Александр Гармаев в соцсетях. - Предложил им всё-таки шить более сложное и необходимое снаряжение. На что она с радостью откликнулась. Минуло не так много времени, как мы получили первые результаты.
По его словам, первая партия костюмов скоро будет доставлена в зону специальной военной операции.
В Бурятии студенты вуза создали костюм для снайперов
Общество, Фото:
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