27 октября

26 октября

Популярное

В Бурятии студенты вуза создали костюм для снайперов

В Бурятии студенты вуза создали костюм для снайперов
Общество,  Фото:t.me/garmaev_alexander
В нём учтены пожелания бойцов из республики

Маскировочный костюм сшит студентами студенческого конструкторского бюро «Силуэт» и сотрудниками кафедры «Конструирование, дизайн и технологии» ВСГУТУ.

Средства на материалы собраны через Telegram-канал фотокора, члена «Боевого братства Бурятии» Александра Гармаева. Он сейчас работает в прифронтовой полосе на Донбассе. С фурнитурой помогли волонтёры дацанов республики.

- Все случилось благодаря случайному звонку Жаргалмы, которая с подругами начала пошив на дому футболок и нательного белья для наших воинов, - сообщил Александр Гармаев в соцсетях. - Предложил им всё-таки шить более сложное и необходимое снаряжение. На что она с радостью откликнулась. Минуло не так много времени, как мы получили первые результаты.

По его словам, первая партия костюмов скоро будет доставлена в зону специальной военной операции.

волонтеры студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Минобороны рассказало о подвиге артиллериста из Бурятии
Минобороны рассказало о подвиге артиллериста из Бурятии
Общество, 27.10.2022
Никиту Дулмажапова наградили орденом Мужества
В Бурятии студенты вуза создали костюм для снайперов
В Бурятии студенты вуза создали костюм для снайперов
Общество, 27.10.2022
В нём учтены пожелания бойцов из республики
«Якутия» вошла в состав Единой дальневосточной авиакомпании
«Якутия» вошла в состав Единой дальневосточной авиакомпании
Общество, 27.10.2022
На субсидирование авиаперевозок между регионами Дальнего Востока в выделили более 5 млрд рублей
В Бурятии начали прививать от коронавируса через нос
В Бурятии начали прививать от коронавируса через нос
Общество, 27.10.2022
В поликлиниках появилась новая вакцина-распылитель против COVID-19
В Бурятии вернули домой мобилизованного отца-одиночку
В Бурятии вернули домой мобилизованного отца-одиночку
Общество, 27.10.2022
Друзья мобилизованного обратились в ОНФ
Количество больных коронавирусом в Бурятии растёт
Количество больных коронавирусом в Бурятии растёт
Общество, 27.10.2022
Общее число случаев заражений превысило 152 тысячи
Сбербанк в Бурятии провёл региональный Demo Day
Сбербанк в Бурятии провёл региональный Demo Day
Общество, 27.10.2022
Ученица улан-удэнской школы №49 продемонстрировала свою идею для стартапа
Улан-удэнцам покажут самую романтичную премьеру осени
Улан-удэнцам покажут самую романтичную премьеру осени
Общество, 27.10.2022
Идёт работа над балетом «Ромео и Джульетта»
В Бурятии сняли с продажи 68 кг овощей, несоответствующим требованиям
В Бурятии сняли с продажи 68 кг овощей, несоответствующим требованиям
Общество, 27.10.2022
Подведены итоги надзора за качеством и безопасностью плодоовощной продукции
В Иркутске на месте крушения Су-30 нашли собаку
В Иркутске на месте крушения Су-30 нашли собаку
Общество, 27.10.2022
Она больше суток провела под завалами
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Общество, 27.10.2022
Лидия Васильевна Михайленко более 25 лет прослужила в органах прокуратуры 
В улан-удэнской колонии отметили День анимации
В улан-удэнской колонии отметили День анимации
Общество, 27.10.2022
Женщины нарисовали персонажей из мультиков 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^