В Бурятии студенты вуза создали костюм для снайперов

В нём учтены пожелания бойцов из республики



Маскировочный костюм сшит студентами студенческого конструкторского бюро «Силуэт» и сотрудниками кафедры «Конструирование, дизайн и технологии» ВСГУТУ.



Средства на материалы собраны через Telegram-канал фотокора, члена «Боевого братства Бурятии» Александра Гармаева. Он сейчас работает в прифронтовой полосе на Донбассе. С фурнитурой помогли волонтёры дацанов республики.



- Все случилось благодаря случайному звонку Жаргалмы, которая с подругами начала пошив на дому футболок и нательного белья для наших воинов, - сообщил Александр Гармаев в соцсетях. - Предложил им всё-таки шить более сложное и необходимое снаряжение. На что она с радостью откликнулась. Минуло не так много времени, как мы получили первые результаты.



По его словам, первая партия костюмов скоро будет доставлена в зону специальной военной операции.



