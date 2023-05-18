Это произошло всего за пару недель
Фильм «Золото империи» (возрастное ограничение – 12+), который снял со своей командой известный бурятский режиссёр Юрий Ботоев, появился на YouTube 27 апреля – спустя полтора года после премьеры. За две недели он собрал уже два миллиона просмотров. Первый миллион был уже через пять дней после того, как ленту выложили на видеохостинге.
Как ранее сообщил сам Ботоев, фильм про золото Колчака смотрят на YouTube не только россияне, но и русскоговорящие пользователи из Белоруссии, Украины, Казахстана и других стран СНГ, Прибалтики и ещё более чем из 50 стран мира. Картина, по словам создателя, прошла долгий и трудный путь до зрителя. Снимали её в основном на природе – в лесу, тайге и даже в воде.
- Позже ковидные ограничения помешали полноценно выйти в прокат. В дни премьеры в кинотеатрах было обязательным наличие ПЦР-теста в дополнение к 50-процентной заполняемости залов и царящему в обществе страху из-за распространения тяжелейших штаммов COVID-19, – рассказывал режиссёр.
Он выразил отдельную благодарность Минкульту РБ за финансовую поддержку. Создателям ленты удалось приобрести на эти деньги профессиональное оборудование и провести съёмки в тяжёлых условиях дикой природы. Его используют сейчас и в новых кинопроектах.
Бурятский фильм собрал на YouTube два миллиона просмотров
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