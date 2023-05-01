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На YouTube появился фильм про золото Колчака, снятый в Бурятии

На YouTube появился фильм про золото Колчака, снятый в Бурятии
Общество,  Фото:кадр из фильма «Золото империи»
Картина собрала уже более 700 тысяч просмотров

В четверг, 27 апреля, на YouTube в свободном доступе выложили фильм «Золото империи» (возрастное ограничение – 12+), который ещё полтора года назад снял со своей командой известный режиссёр из Бурятии Юрий Ботоев. Он вышел в широкий прокат в сентябре 2021-го.

- «Золото империи» уже в открытом доступе! Смотрим и переживаем за героев. Приятного просмотра, – написал Ботоев на своей странице во «ВКонтакте».

За эти дни картина собрала уже 768 тысяч просмотров и немало восторженных отзывов: «А фильм совсем не про золото, друзья, и не про прекрасную природу. Он о нас с вами и наших взаимоотношения. Про добро и зло», «Отличный, одно удовольствие!», «Классный, мне понравился», «Очень интересный сюжет, смотрела с удовольствием», «Мудрёный, но держит до конца». Впрочем, и негативные комментарии вроде «туфта» и «чушь» на YouTube тоже есть, но их в разы меньше.
 
«Золото империи» – приключенческая и местами – мистическая лента о трёх молодых людях и двух девушках, которые отправляются на поиски легендарного золота Колчака. Обнаружить его герои надеются с помощью карты, найденной в запасниках читинского музея.

Каждый кладоискатель преследует свои цели. Но в какой-то момент друзья начинают показывать свои не самые лучшие качества, погибают один за другим, а в сюжет врывается столетнее прошлое этих мест – те самые изломы времени, о которых провидчески говорит одна из охотниц за тридцатью золотыми слитками. Свои планы на них есть и у измотанных гражданской войной «красных» и «белых», которые совершенно неожиданно появляются в ленте.

В январе фильм разместили в пяти крупных онлайн-кинотеатрах.

- Мы отдали «Золото империи» продюсерской компании, которая договорилась с пятью стриминговыми платформами. Это круто, потому что не каждый российский или зарубежный фильм попадает на эти площадки, – рассказывал тогда Юрий Ботоев «Байкал-Daily». – Здесь тоже конкуренция.

Картину крутили не только в Бурятии, но и ещё в 17 городах и регионах России, включая Москву и Татарстан.

- Там нас тепло встречали наши земляки. В ноябре 2022-го в рамках помощи семьям мобилизованных фильм вновь вышел в прокат в кинотеатрах республики. Все вырученные средства направили нуждающимся, – поделился режиссёр.

Премьеру в 2021 году приурочили к столетию гибели известного военного и политического деятеля. В 1920 году армию Александра Колчака разбили, её остатки переходили священное озеро по льду, а самого адмирала расстреляли в Иркутске по постановлению иркутского военно-революционного комитета большевиков – во исполнение прямого приказа Ленина.
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