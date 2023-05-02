Картина «Золото империи» побила первый рекорд «Головара»
Снятый в Бурятии фильм «Золото империи» (возрастное ограничение – 12+), который появился на YouTube всего четыре дня назад, собрал уже миллион просмотров. Об этом сообщил в соцсетях его создатель – известный режиссёр Юрий Ботоев.
Он напомнил: осенью 2018-го на этом же видеохостинге выложили первую часть криминальной драмы «Головар» (16+). Ленту в первую неделю посмотрели миллион человек. «Значит, побили свой же рекорд», – отметил Ботоев.
Режиссёр поблагодарил интернет-пользователей, оставляющих самые разные отзывы и комментарии в Сети.
- Это означает, что фильм и сюжет не оставляют людей равнодушными, – констатировал Юрий.
«Золото империи» смотрят на YouTube не только россияне, но и русскоговорящие пользователи из Белоруссии, Украины, Казахстана и других стран СНГ, Прибалтики и ещё более чем из 50 стран мира. Детище Ботоева, по его же собственному признанию, прошло долгий и трудный путь до зрителя. Снимали «Золото империи» в основном на природе – в лесу, тайге и даже в воде.
- Позже ковидные ограничения помешали полноценно выйти в прокат. В дни премьеры в кинотеатрах было обязательным наличие ПЦР-теста в дополнение к 50-процентной заполняемости залов и царящему в обществе страху из-за распространения тяжелейших штаммов COVID-19, – поделился режиссёр.
Он выразил отдельную благодарность Минкульту РБ за финансовую поддержку. Создателям ленты удалось приобрести на эти деньги профессиональное оборудование и провести съёмки в тяжёлых условиях дикой природы. Его используют сейчас и в новых кинопроектах. Кстати, в январе «Золото империи» разместили в пяти крупных онлайн-кинотеатрах.
Бурятский фильм за четыре дня собрал миллион просмотров на YouTube
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