Сообщения от них принимают анонимно
В Бурятии накануне стартовал первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Быт». Он продлится до 19 мая. Цель операции – предупреждение правонарушений в семейно-бытовой сфере и профилактическое воздействие на лиц, допускающих их.
Жителей республики призывают сообщать об известных им фактах бытового и семейного насилия в дежурные части полиции по телефонам 102 или 112. Информация принимается в том числе анонимно.
Жителей Бурятии призывают жаловаться на домашнее насилие
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