Михаил Савин был уроженцем Еравнинского района
В Еравнинском районе Бурятии простились с 21-летним Савиным Михаилом Юрьевичем, погибшим в ходе спецоперации.
- В последний путь 18 января Михаила Юрьевича проводили родные, близкие и земляки, - сообщили в администрации района.
Михаил Савин родился 16 июля 2001 года в селе Комсомольское Еравнинского района. В 2017 году окончил школу, в 2019-м – Бурятский республиканский индустриальный техникум, где получил специальность токаря-универсала.
В этом же году был призван в Вооружённые силы. Срочную службу проходил в Улан-Удэ.
После срочной службы работал в ООО «Эгитинский ГОК».
В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.
Одноклассники и учителя школы отзываются о Михаиле как о добром, жизнерадостном, целеустремлённом и отзывчивом человеке.
Михаил Савин был хорошим сыном, братом, внуком, другом, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку.
В Бурятии простились с 21-летним погибшим мобилизованным
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Продающие их люди разводят на деньги пенсионеров
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с крещенских купаний на Селенге
Животные всячески вредят местным жителям
В нескольких кабинет была низкая температура
В столице Бурятии прошёл профилактический рейд
После омовения Алексей Цыденов отправился в Москву
Порывы ветра усилятся до 20 м/с
Из них восстановили свои права 700 дольщиков из Бурятии
Нарушение выявила прокурорская проверка
С аптек хотят взимать штрафы в размере 200 тысяч рублей, а с фармацевтов – до 20 тысяч рублей, или лишать их работы на полгода
Малышей назвали Артём и Тимофей
В Нерчинском районе живёт более 13 тысяч женщин
Возбуждено 16 административных дел
Творческие мастерские проходят каждые выходные
Награждение проводил мэр города