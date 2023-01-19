В Бурятии простились с 21-летним погибшим мобилизованным

Михаил Савин был уроженцем Еравнинского района



В Еравнинском районе Бурятии простились с 21-летним Савиным Михаилом Юрьевичем, погибшим в ходе спецоперации.



- В последний путь 18 января Михаила Юрьевича проводили родные, близкие и земляки, - сообщили в администрации района.



Михаил Савин родился 16 июля 2001 года в селе Комсомольское Еравнинского района. В 2017 году окончил школу, в 2019-м – Бурятский республиканский индустриальный техникум, где получил специальность токаря-универсала.



В этом же году был призван в Вооружённые силы. Срочную службу проходил в Улан-Удэ.



После срочной службы работал в ООО «Эгитинский ГОК».



В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации.



Одноклассники и учителя школы отзываются о Михаиле как о добром, жизнерадостном, целеустремлённом и отзывчивом человеке.



Михаил Савин был хорошим сыном, братом, внуком, другом, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку.

