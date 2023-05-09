Артисты из Бурятии дают концерты в зоне СВО в честь Дня Победы











Четыре артиста из Бурятии отправились в зону проведения СВО, чтобы поздравить военнослужащих с Днём Победы.С 6 мая Сергей Гордейчук, Татьяна Штырева, Дарима Цырендондопова и Еши Дармахеев уже дали четыре концерта на разных направлениях на Донбассе.Основу репертуара составили песни о любви к Родине, песни военных лет. Также прозвучали любимые всеми русские и бурятские народные песни.Более 200 зрителей смогли услышать родные мелодии вдали от родной республики.- Настроение поднимается в разы. Здесь очень далеко от дома даже смысл родных песен воспринимаешь по-другому. Спасибо за такое поздравление! Очень рад, - поделился военнослужащий с позывным «Будда».- Ребята преодолели огромный путь. Когда заехала эта машина с надписью «Культура», я сразу спросил, откуда к нам ансамбль прибыл. Был удивлён, что ребята приехали за восемь тысяч километров. Это сильно. Я сам из Астрахани, и бурятские песни понравились, - рассказал военнослужащий с позывным «Сила».Народный артист России Сергей Гордейчук выступает для военнослужащих в зоне СВО не в первый раз. Военные прозвали его Батей.- До тех пор, пока моя музыка будет нужна ребятам, я буду рваться сюда. Я получаю от концерта гораздо больше радости, чем кто-либо. Мне нравится, когда ребята подпевают, улыбаются - это лучшее вознаграждение, - рассказал народный артист Бурятии Сергей Гордейчук.Telegram-канал burpobeda опубликовал трогательное видео под названием «Музыка, рождающая братство».Эта история случилась, когда военнослужащий из Калмыкии, вернувшийся с боевой задачи, не успел на номер с морин-хууром, который очень хотел послушать. Концерт к этому времени уже завершился.Узнав об этом, Еши Дармахеев исполнил для бойца и его товарища несколько композиций прямо в степи под открытым небом.